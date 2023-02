States ranked by NPs per capita: 2023

Tennessee has the most active nurse practitioners of any state per capita, while Hawaii has the fewest, according to a ranking from Kaiser Family Foundation.

The ranking is based on information KFF requested from Redi-Data on the number of active state-licensed nurse practitioners in the U.S. as of January. Population estimates are from the U.S. Census Bureau. Becker's used these figures to calculate the number of nurse practitioners per 100,000 people for each state.

There are 278,577 active nurse practitioners in the U.S., up from 268,055 from January 2022.

Below are the states and Washington, D.C., ranked by the number of active nurse practitioners per capita.

1. Tennessee

NPs per capita: 163.36 per 100,000

NP total: 11,519

State population: 7,051,339

2. Florida

NPs per capita: 145.35

NP total: 32,332

State population: 22,244,823

3. Mississippi

NPs per capita: 141.22

NP total: 4,152

State population: 2,940,057

4. Massachusetts

NPs per capita: 140.33

NP total: 9,798

State population:6,981,974

5. Connecticut

NPs per capita: 134.88

NP total: 4,891

State population: 3,626,205

6. Maine

NPs per capita: 130.51

NP total: 1,808

State population:1,385,340

7. Kentucky

NPs per capita: 128.03

NP total: 5,777

State population:4,512,310

8. Rhode Island

NPs per capita: 120.32

NP total: 1,316

State population:1,093,734

9. Vermont

NPs per capita: 114.21

NP total: 739

State population: 647,064

10. Missouri

NPs per capita: 112.72

NP total: 647,064

State population: 6,177,957

11. South Dakota

NPs per capita: 111.56

NP total: 1,015

State population: 909,824

12. Nebraska

NPs per capita: 110.93

NP total: 2,183

State population: 1,967,923

13. Maryland

NPs per capita: 110.35

NP total: 6,803

State population: 6,164,660

14. West Virginia

NPs per capita: 110.13

NP total: 1,955

State population: 1,775,156

15. Ohio

NPs per capita: 109.49

NP total: 12,872

State population: 11,756,058

16. Virginia

NPs per capita: 103.78

NP total: 9,012

State population: 8,683,619

17. New Jersey

NPs per capita: 103.19

NP total: 9,557

State population: 9,261,699

18. Alaska

NPs per capita: 102.37

NP total: 751

State population: 733,583

19. District of Columbia

NPs per capita: 101.82

NP total: 684

State population: 671,803

20. Iowa

NPs per capita: 97.17

NP total: 3,110

State population: 3,200,517

21. Georgia

NPs per capita: 95.48

NP total: 10,420

State population: 10,912,876

22. Alabama

NPs per capita: 94.3

NP total: 4,785

State population: 5,074,296

23. Arkansas

NPs per capita: 93.9

NP total: 2,860

State population: 3,045,637

24. Montana

NPs per capita: 92.71

NP total: 1,041

State population: 1,122,867

25. New Hampshire

NPs per capita: 88.44

NP total: 1,234

State population: 1,395,231

26. Minnesota

NPs per capita: 86.98

NP total: 4,973

State population: 5,717,184

27. Michigan

NPs per capita: 83.49

NP total: 8,377

State population: 10,034,113

28. New Mexico

NPs per capita: 83.37

NP total: 1,762

State population: 2,113,344

29. Colorado

NPs per capita: 83.17

NP total: 4,857

State population: 5,839,926

30. North Dakota

NPs per capita: 79.56

NP total: 620

State population: 779,261

31. Idaho

NPs per capita: 74.73

NP total: 1,449

State population: 1,939,033

32. Delaware

NPs per capita: 74.43

NP total: 758

State population: 1,018,396

33. Texas

NPs per capita: 72.5

NP total: 21,770

State population: 30,029,572

34. Illinois

NPs per capita: 72.17

NP total: 9,080

State population: 12,582,032

35. Kansas

NPs per capita: 70.03

NP total: 2,057

State population: 2,937,150

36. Nevada

NPs per capita: 68.92

NP total: 2,190

State population: 3,177,772

37. Oklahoma

NPs per capita: 66.15

NP total: 2,659

State population: 4,019,800

38. California

NPs per capita: 65.59

NP total: 25,601

State population: 39,029,342

39. Oregon

NPs per capita: 61.22

NP total: 2,596

State population: 4,240,137

40. Pennsylvania

NPs per capita: 60.87

NP total: 7,896

State population: 12,972,008

41. New York

NPs per capita: 55.89

NP total: 10,997

State population: 19,677,151

42. Indiana

NPs per capita: 50.39

NP total: 3,443

State population: 6,833,037

43. Arizona

NPs per capita: 50.18

NP total: 3,693

State population: 7,359,197

44. Wisconsin

NPs per capita: 47.99

NP total: 2,828

State population: 5,892,539

45. Louisiana

NPs per capita: 45.92

NP total: 2,108

State population: 4,590,241

46. Wyoming

NPs per capita: 45.07

NP total: 262

State population: 581,381

47. North Carolina

NPs per capita: 42.79

NP total: 4,578

State population: 10,698,973

48. Washington

NPs per capita: 38.18

NP total: 2,973

State population: 7,785,786

49. Utah

NPs per capita: 37.24

NP total: 1,259

State population: 3,380,800

50. South Carolina

NPs per capita: 34.66

NP total: 1,831

State population: 5,282,634

51. Hawaii

NPs per capita: 26.52

NP total: 382

State population: 1,440,196