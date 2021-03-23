13 leading drugmakers' top 3 drugs by revenue in 2020
The best-selling drug in the world in 2020 was AbbVie's Humira, an immunology drug used to treat rheumatoid arthritis and other inflammatory diseases, according to a report published March 22 by S&P Global.
In 2020, Humira generated $19.83 billion in revenue for a 3.5 percent increase over 2019.
The three top drugs by 2020 revenue for 13 leading drugmakers:
AbbVie
- Humira — $19.83 billion
- Imbruvica — $5.31 billion
- Botox — $2.50 billion
Merck
- Keytruda — $14.38 billion
- Gardasil/Gardasil 9 — $3.94 billion
- Januvia — $3.31 billion
Bristol Myers Squibb
- Revlimid — $12.11 billion
- Eliquis — $9.17 billion
- Opdivo — $6.99 billion
Pfizer
- Prevnar 13/Prevenar 13 — $5.85 billion
- Ibrance — $5.39 billion
- Eliquis — $4.95 billion
Johnson & Johnson
- Stelara — $7.71 billion
- Darzalex — $4.19 billion
- Imbruvica — $4.13 billion
Gilead
- Biktarvy — $7.26 billion
- Genvoya — $3.34 billion
- Veklury — $2.81 billion
Amgen
- Enbrel — $5 billion
- Prolia — $2.76 billion
- Neulasta — $2.29 billion
Novartis
- Cosentyx — $4 billion
- Gilenya — $3 billion
- Entresto — $2.5 billion
Eli Lilly
- Trulicity — $5.07 billion
- Humalog — $2.63 billion
- Alimta — $2.33 billion
Sanofi
- Dupixent — $4.04 billion
- Lantus — $3.04 billion
- Influenza vaccine — $2.82 billion
AstraZeneca
- Tagrisso — $4.33 billion
- Symbicort — $2.72 billion
- Imfinzi — $2.04 billion
Novo Nordisk
- Ozempic — $3.25 billion
- Victoza — $2.87 billion
- NovoRapid/NovoLog — $2.59 billion
GlaxoSmithKline
- Triumeq — $2.96 billion
- Shingrix — $2.55 billion
- Seretide/Advair — $1.97 billion
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