States ranked by COVID-19 test positivity rates: July 14

Here are the rates of positive COVID-19 tests in each state, along with the number of new cases most recently reported and number of tests conducted per 1,000 people.

Data points reflect rates, cases and tests as of July 13. This information is cited from Johns Hopkins' Coronavirus Resource Center. States are arranged in descending of test positivity rates.

Arizona: 26.5 percent positive

New daily cases: 1,357

Tests per 1,000: 1.7

Mississippi: 18.9

New daily cases: 393

Tests per 1,000: 1.4

Florida: 18.7

New daily cases:12,624

Tests per 1,000: 2.7

South Carolina: 17.5

New daily cases: 1,520

Tests per 1,000: 1.9

Texas: 16.9

New daily cases: 7,016

Tests per 1,000: 1.9

Alabama: 16.5

New daily cases: 1,958

Tests per 1,000: 1.9

Georgia: 15.8

New daily cases: 3,637

Tests per 1,000: 2.0

Idaho: 15.3

New daily cases: 501

Tests per 1,000: 1.7

Nevada: 13.4

New daily cases: 832

Tests per 1,000: 1.9

Arkansas: 12.3

New daily cases: 572

Tests per 1,000: 1.8

Kansas: 10.9

New daily cases: 664

Tests per 1,000: 1.4

Utah: 10.7

New daily cases: 474

Tests per 1,000: 1.9

Louisiana: 9.7

New daily cases: 1,705

Tests per 1,000: 4.3

Iowa: 9.4

New daily cases: 221

Tests per 1,000: 1.9

Tennessee: 8.8

New daily cases: 3,314

Tests per 1,000: 3.1

Indiana: 8.5

New daily cases: 425

Tests per 1,000: 0.9

Oklahoma: 7.9

New daily cases: 511

Tests per 1,000: 2.0

North Carolina: 7.7

New daily cases: 1,898

Tests per 1,000: 2.3

California: 7.7

New daily cases: 8,814

Tests per 1,000: 2.7

Wisconsin: 6.8

New daily cases: 494

Tests per 1,000: 1.9

Colorado: 6.5

New daily cases: 323

Tests per 1,000: 1.1

Washington: 6.5

New daily cases: 0

Tests per 1,000: 1.4

Nebraska: 6.2

New daily cases: 227

Tests per 1,000: 1.5

Ohio: 6.2

New daily cases: 1,261

Tests per 1,000: 1.8

Oregon: 6.2

New daily cases: 268

Tests per 1,000: 1.1

Kentucky: 6.0

New daily cases: 264

Tests per 1,000: 1.3

South Dakota: 5.9

New daily cases: 25

Tests per 1,000: 1.1

Missouri: 5.8

New daily cases: 409

Tests per 1,000: 1.6

North Dakota: 5.8

New daily cases: 108

Tests per 1,000: 1.9

Maryland: 5.6

New daily cases: 418

Tests per 1,000: 1.5

Virginia: 5.6

New daily cases: 972

Tests per 1,000: 1.7

Pennsylvania: 5.5

New daily cases: 536

Tests per 1,000: 1.1

Wyoming: 4.9

New daily cases: 41

Tests per 1,000: 1.1

Delaware: 4.8

New daily cases: 75

Tests per 1,000: 1.8

Minnesota: 4.7

New daily cases: 491

Tests per 1,000: 2.3

West Virginia: 4.2

New daily cases: 69

Tests per 1,000: 1.5

New Mexico: 4.1

New daily cases: 263

Tests per 1,000: 3.0

Montana: 3.8

New daily cases: 85

Tests per 1,000: 2.1

Illinois: 3.00

New daily cases: 883

Tests per 1,000: 2.6

Rhode Island: 2.8

New daily cases: 175

Tests per 1,000: 1.6

Michigan: 2.6

New daily cases: 422

Tests per 1,000: 2.2

Massachusetts: 2.5

New daily cases: 230

Tests per 1,000: 1.4

Hawaii: 1.9

New daily cases: 23

Tests per 1,000: 1.0

Alaska: 1.8

New daily cases: 60

Tests per 1,000: 4.5

Washington, D.C.: 1.7

New daily cases: 59

Tests per 1,000: 4.6

New Hampshire: 1.6

New daily cases: 14

Tests per 1,000: 1.0

New Jersey: 1.3

New daily cases: 224

Tests per 1,000: 2.4

New York: 1.1

New daily cases: 582

Tests per 1,000: 3.2

Maine: 0.9

New daily cases: 19

Tests per 1,000: 1.5

Connecticut: 0.8

New daily cases: 223

Tests per 1,000: 2.6

Vermont: 0.8

New daily cases: 5

Tests per 1,000: 1.4

