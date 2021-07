17 states with rising COVID-19 cases: July 6

New daily COVID-19 cases in the U.S. have risen 5 percent over the last two weeks, with 17 states seeing weekly cases trend upward, according to data tracked by The New York Times.

Data is taken from state and local health agencies and was last updated July 6.

South Carolina

14 day change: 145 percent increase

Cases per 100,000: 4

Nebraska

14 day change: 137 percent increase

Cases per 100,000: 4

Arkansas

14 day change: 121 percent increase

Cases per 100,000: 17

Florida

14 day change: 63 percent increase

Cases per 100,000: 10

Missouri

14 day change: 45 percent increase

Cases per 100,000: 16

Mississippi

14 day change: 44 percent increase

Cases per 100,000: 5

Virginia

14 day change: 34 percent increase

Cases per 100,000: 2

Kansas

14 day change: 32 percent increase

Cases per 100,000: 4

South Dakota

14 day change: 27 percent increase

Cases per 100,000: 1

Washington, D.C.

14 day change: 27 percent increase

Cases per 100,000: 2

Texas

14 day change: 24 percent increase

Cases per 100,000: 5

Hawaii

14 day change: 19 percent increase

Cases per 100,000: 3

Arizona

14 day change: 16 percent increase

Cases per 100,000: 7

Nevada

14 day change: 15 percent increase

Cases per 100,000: 10

Iowa

14 day change: 15 percent increase

Cases per 100,000: 3

Wisconsin

14 day change: 12 percent increase

Cases per 100,000: 1

California

14 day change: 8 percent increase

Cases per 100,000: 3