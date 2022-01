19% of US hospitals critically understaffed, 21% anticipate shortages: Numbers by state

Just over 19 percent — or 1,168 of 6,089 — of all hospitals in the U.S. are experiencing critical staffing shortages, according to HHS data posted Jan. 9.

A critical staffing shortage is based on a facility's needs and internal policies for staffing ratios, according to HHS. Hospitals using temporary staff to meet staffing ratios are not counted among those experiencing a shortage.

Meanwhile, more than 21 percent — or 1,287 of 6,089 — of all hospitals in the U.S. are anticipating shortages in the next week.

Below are two lists showing current staffing shortages and anticipated shortages.

Percent of hospitals in each state and the District of Columbia experiencing critical staffing shortages, ranked in descending order:

1. Vermont: 52.94 percent

2. New Mexico: 48.21 percent

3. Rhode Island: 46.67 percent

4. West Virginia: 42.86 percent

5. California: 35.35 percent

6. Wisconsin: 32.67 percent

7. Wyoming: 32.26 percent

8. Arizona: 31.36 percent

9. Massachusetts: 30.1 percent

10. South Carolina: 29.55 percent

11. North Dakota: 29.17 percent

12. Oklahoma: 28.86 percent

13. Missouri: 28.47 percent

14. Kentucky: 28.45 percent

15. Michigan: 26.54 percent

16. Louisiana: 25.78 percent

17. Alabama: 24.79 percent

18. Indiana: 24.55 percent

19. Kansas: 23.81 percent

20. Nebraska: 23.23 percent

21. Colorado: 22.86 percent

22. Georgia: 22.09 percent

23. Tennessee: 20.42 percent

24. Virginia: 19.81 percent

25. Arkansas: 18.92 percent

26. Washington: 18.45 percent

27. Minnesota: 17.86 percent

28. Maryland: 17.54 percent

29. Pennsylvania: 17.18 percent

30. New Jersey: 16.84 percent

31. New Hampshire: 16.67 percent

32. Ohio: 16.09 percent

33. Florida: 14.98 percent

34. Delaware: 13.33 percent

35. Hawaii: 12 percent

36. Oregon: 10.77 percent

37. Mississippi: 10 percent

38. Idaho: 9.62 percent

39. North Carolina: 9.16 percent

40. Montana: 9.09 percent

41. Alaska: 8.33 percent

42. Illinois: 7.96 percent

43. Connecticut: 7.89 percent

44. New York: 7.39 percent

45. Nevada: 6.56 percent

46. Maine: 5.13 percent

47. Iowa: 3.97 percent

48. Utah: 3.51 percent

49. Texas: 3.38 percent

50. South Dakota: 3.13 percent

51. District of Columbia: 0 percent

Percent of hospitals in each state and the District of Columbia anticipating critical staffing shortages within the next week, ranked in descending order:

1. Vermont: 64.71 percent

2. Rhode Island: 53.33 percent

3. New Mexico: 48.21 percent

4. West Virginia: 44.44 percent

5. California: 40.92 percent

6. Kentucky: 36.21 percent

7. Wyoming: 35.48 percent

8. Massachusetts: 34.95 percent

9. Wisconsin: 34 percent

10. Tennessee: 33.1 percent

11. Missouri: 31.39 percent

12. North Dakota: 31.25 percent

13. Michigan: 29.63 percent

14. Nebraska: 29.29 percent

15. Oklahoma: 28.86 percent

16. Arizona: 28.81 percent

17. South Carolina: 28.41 percent

18. Kansas: 27.89 percent

19. Alabama: 27.35 percent

20. Indiana: 25.75 percent

21. Louisiana: 25.33 percent

22. Colorado: 24.76 percent

23. Georgia: 23.84 percent

24. Ohio: 20.87 percent

25. Virginia: 20.75 percent

26. Arkansas: 20.72 percent

27. Delaware: 20 percent (tied)

27. New Jersey: 20 percent (tied)

29. Washington: 19.42 percent

30. Pennsylvania: 18.94 percent

31. Minnesota: 18.57 percent

32. New Hampshire: 16.67 percent

33. Hawaii: 16 percent

34. Maryland: 15.79 percent

35. Florida: 14.98 percent

36. Montana: 13.64 percent

37. Oregon: 10.77 percent

38. Mississippi: 10 percent

39. North Carolina: 9.92 percent

40. Idaho: 9.62 percent

41. Alaska: 8.33 percent

42. New York: 7.88 percent

43. Illinois: 7.46 percent

44. Nevada: 6.56 percent

45. Iowa: 6.35 percent

46. Utah: 5.26 percent

47. Maine: 5.13 percent

48. Texas: 3.38 percent

49. South Dakota: 3.13 percent

50. Connecticut: 2.63 percent

51. District of Columbia: 0 percent