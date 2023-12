RN median wage for all 50 states

Median annual wages for registered nurses vary across states.

Here are the median annual wages for registered nurses for all 50 states and Washington, D.C., listed in descending order of pay. Data is the most recent available from the Bureau of Labor Statistics, released April 25.

1. California: $132,660

2. Hawaii: $120,100

3. Oregon: $106,680

4. Alaska: $102,260

5. Washington: $101,230

6. New York: $100,370

7. District of Columbia: $98,970

8. Massachusetts: $98,520

9. New Jersey: $98,090

10. Connecticut: $95,210

11. Nevada: $94,930

12. Rhode Island: $85,960

13. Minnesota: $84,060

14. Maryland: $83,850

15. Colorado: $82,430

16. Arizona: $82,330

17. Delaware: $82,230

18. New Mexico: $81,990

19. New Hampshire: $80,550

20. Texas: $79,830

21. Wisconsin: $79,750

22. Virginia: $79,700

23. Georgia: $79,440

24. Michigan: $79,180

25. Illinois: $78,980

26. Pennsylvania: $78,740

27. Idaho: $77,940

28. Wyoming: $77,730

29. Florida: $77,710

30. Maine: $77,340

31. Utah: $77,240

32. Vermont: $77,230

33. Ohio: $76,810

34. Montana: $76,550

35. North Carolina: $76,430

36. Kentucky: $75,800

37. South Carolina: $75,610

38. Nebraska: $74,990

39. Oklahoma: $74,520

40. West Virginia: $74,160

41. Indiana: $73,290

42. Louisiana: $73,180

43. Missouri: $71,460

44. North Dakota: $69,640

45. Kansas: $66,460

46. Tennessee: $65,800

47. Iowa: $65,000

48. Arkansas: $64,130

49. Mississippi: $63,330

50. Alabama: $63,090

51. South Dakota: $62,920