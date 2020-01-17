Physician assistant median base salaries, by state

Kelly Gooch - Print  | 

The annual median base salary for full-time clinical physician assistants was $106,000 in 2018, a 1 percent increase from $105,000 in the year prior, according to the 2019 AAPA Salary Report.

Alaska had the highest median PA salary ($133,250) in 2018, but it falls to No. 22 on the list after adjusting for cost of living. Alabama had the lowest median PA salary ($90,000), according to the report, which was based on a survey of 13,088 physician assistants in February and March.

The PA median base salary and the cost-of-living adjusted PA median base salary in each state and the District of Columbia are listed below:

Alabama
Median base salary: $90,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $99,668

Alaska
Median base salary: $133,250
Cost-of-living adjusted median base salary: $107,807

Arizona
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $105,465

Arkansas
Median base salary: $102,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $116,082

California
Median base salary: $124,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $89,209

Colorado
Median base salary: $103,084
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,082

Connecticut

Median base salary: $115,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $93,042

Delaware
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,361

District of Columbia

Median base salary: $108,800
Cost-of-living adjusted median base salary: $72,437

Florida
Median base salary: $105,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $104,478

Georgia
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,032

Hawaii
Median base salary: $113,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $85,790

Idaho
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,749

Illinois
Median base salary: $103,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $95,018

Indiana
Median base salary: $104,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,786

Iowa
Median base salary: $104,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,711

Kansas
Median base salary: $100,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $108,108

Kentucky
Median base salary: $95,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $103,939

Louisiana

Median base salary: $98,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $104,701

Maine
Median base salary: $105,936
Cost-of-living adjusted median base salary: $92,764

Maryland
Median base salary: $108,160
Cost-of-living adjusted median base salary: $85,434

Massachusetts
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $87,371

Michigan
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,839

Minnesota
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,220

Mississippi
Median base salary: $95,750
Cost-of-living adjusted median base salary: $112,913

Missouri
Median base salary: $99,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,738

Montana
Median base salary: $106,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $109,907

Nebraska
Median base salary: $97,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $103,412

Nevada
Median base salary: $115,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,683

New Hampshire
Median base salary: $106,050
Cost-of-living adjusted median base salary: $88,671

New Jersey
Median base salary: $115,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $97,293

New Mexico
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,636

New York
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $77,629

North Carolina
Median base salary: $101,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $109,663

North Dakota
Median base salary: $109,250
Cost-of-living adjusted median base salary: $107,955

Ohio
Median base salary: $103,990
Cost-of-living adjusted median base salary: $115,931

Oklahoma
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $121,547

Oregon
Median base salary: $112,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $103,131

Pennsylvania
Median base salary: $98,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $95,053

Rhode Island
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $93,777

South Carolina
Median base salary: $95,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,039

South Dakota
Median base salary: $106,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $112,169

Tennessee
Median base salary: $98,900
Cost-of-living adjusted median base salary: $109,282

Texas
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $115,546

Utah
Median base salary: $101,318
Cost-of-living adjusted median base salary: $102,861

Vermont
Median base salary: $106,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $90,561

Virginia
Median base salary: $101,062
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,537

Washington
Median base salary: $118,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $104,889

West Virginia
Median base salary: $100,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $106,496

Wisconsin
Median base salary: $105,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $108,583

Wyoming
Median base salary: $107,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $106,362

Access more information about the AAPA report here.

 

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