Physician assistant median base salaries, by state
The annual median base salary for full-time clinical physician assistants was $106,000 in 2018, a 1 percent increase from $105,000 in the year prior, according to the 2019 AAPA Salary Report.
Alaska had the highest median PA salary ($133,250) in 2018, but it falls to No. 22 on the list after adjusting for cost of living. Alabama had the lowest median PA salary ($90,000), according to the report, which was based on a survey of 13,088 physician assistants in February and March.
The PA median base salary and the cost-of-living adjusted PA median base salary in each state and the District of Columbia are listed below:
Alabama
Median base salary: $90,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $99,668
Alaska
Median base salary: $133,250
Cost-of-living adjusted median base salary: $107,807
Arizona
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $105,465
Arkansas
Median base salary: $102,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $116,082
California
Median base salary: $124,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $89,209
Colorado
Median base salary: $103,084
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,082
Connecticut
Median base salary: $115,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $93,042
Delaware
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,361
District of Columbia
Median base salary: $108,800
Cost-of-living adjusted median base salary: $72,437
Florida
Median base salary: $105,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $104,478
Georgia
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,032
Hawaii
Median base salary: $113,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $85,790
Idaho
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,749
Illinois
Median base salary: $103,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $95,018
Indiana
Median base salary: $104,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,786
Iowa
Median base salary: $104,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,711
Kansas
Median base salary: $100,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $108,108
Kentucky
Median base salary: $95,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $103,939
Louisiana
Median base salary: $98,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $104,701
Maine
Median base salary: $105,936
Cost-of-living adjusted median base salary: $92,764
Maryland
Median base salary: $108,160
Cost-of-living adjusted median base salary: $85,434
Massachusetts
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $87,371
Michigan
Median base salary: $102,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,839
Minnesota
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,220
Mississippi
Median base salary: $95,750
Cost-of-living adjusted median base salary: $112,913
Missouri
Median base salary: $99,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,738
Montana
Median base salary: $106,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $109,907
Nebraska
Median base salary: $97,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $103,412
Nevada
Median base salary: $115,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $110,683
New Hampshire
Median base salary: $106,050
Cost-of-living adjusted median base salary: $88,671
New Jersey
Median base salary: $115,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $97,293
New Mexico
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $113,636
New York
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $77,629
North Carolina
Median base salary: $101,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $109,663
North Dakota
Median base salary: $109,250
Cost-of-living adjusted median base salary: $107,955
Ohio
Median base salary: $103,990
Cost-of-living adjusted median base salary: $115,931
Oklahoma
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $121,547
Oregon
Median base salary: $112,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $103,131
Pennsylvania
Median base salary: $98,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $95,053
Rhode Island
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $93,777
South Carolina
Median base salary: $95,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,039
South Dakota
Median base salary: $106,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $112,169
Tennessee
Median base salary: $98,900
Cost-of-living adjusted median base salary: $109,282
Texas
Median base salary: $110,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $115,546
Utah
Median base salary: $101,318
Cost-of-living adjusted median base salary: $102,861
Vermont
Median base salary: $106,500
Cost-of-living adjusted median base salary: $90,561
Virginia
Median base salary: $101,062
Cost-of-living adjusted median base salary: $98,537
Washington
Median base salary: $118,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $104,889
West Virginia
Median base salary: $100,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $106,496
Wisconsin
Median base salary: $105,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $108,583
Wyoming
Median base salary: $107,000
Cost-of-living adjusted median base salary: $106,362
Access more information about the AAPA report here.
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