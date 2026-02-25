Best practices for supply chain defensibility: ECRI

Hospital supply chain leaders are rethinking how reliability, cost control and clinical alignment can coexist as traditional strategies fall short. A Feb. 24 report from ECRI argues that amid rising pressure, decisions must be built on structured, decision-ready evidence—not instinct or preference.
The report builds on themes echoed by supply chain leaders, where executives cited growing concern over sourcing instability, internal variation and pressure to justify supply chain investments. “The biggest challenge right now is the collision between macroeconomic volatility and internal clinical variation,” said Michael Alfaro, materials director at Community Memorial Healthcare in California.
ECRI warns that many decisions unravel not because they’re wrong, but because they can’t withstand scrutiny after implementation. Without clear evaluation criteria, clinical input, and documented risk trade-offs, teams face delays, disputes and compliance gaps.
To address this, the report recommends integrating evidence earlier in the decision process, aligning teams on evaluation standards, and distinguishing between acceptable clinical variation and avoidable inconsistency.
ECRI said systems that prioritize decision integrity are more likely to reduce rework, preserve clinical trust and maintain operational discipline in a volatile supply landscape.