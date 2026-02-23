8 health systems naming revenue cycle vice presidents

By: Andrew Cass

Here are eight health systems that have made revenue cycle vice president hires in 2025: 

1. Kettering (Ohio) Health named Murry Ford has been named vice president of revenue cycle. 

2. West Orange, N.J.-based RWJBarnabas Health named Christy Pehanich assistant vice president of revenue cycle process improvement. 

3. Nashua-based Southern New Hampshire Health named John Maschger vice president of revenue cycle. 

4. St. Louis-based Ascension named Sarah Cole vice president of national net revenue management.

5. Charlotte, N.C.-based Novant Health named Arjun Bhatia vice president of revenue cycle transformation and Misty Brackett vice president of consolidated business office.

6. Winchester, Va.-based Valley Health named Craig Connors vice president of revenue cycle and payer relations.

7. Reno, Nev.-based Renown Health named Amanda de los Reyes vice president of revenue cycle. 

8. Chattanooga, Tenn.-based Erlanger Health System named Chris Spady senior vice president of revenue cycle.

