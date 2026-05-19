Hospital expenses per inpatient day across 50 states

Below are the adjusted expenses per inpatient day in 2024 for nonprofit, for-profit and government hospitals in every U.S. state, based on the latest estimates provided by Kaiser State Health Facts.
The figures are based on information from the 2024 American Hospital Association Annual Survey. They are an estimate of the expenses incurred in a day of inpatient care and have been adjusted upward to reflect an estimate of outpatient service volumes, according to the KFF.
The foundation notes the figures are “only an estimate of expenses incurred by the hospital” for one day of inpatient care and do not substitute actual charges or reimbursement for care provided. To see how expenses compare to one year prior, find 2023’s adjusted expenses per inpatient day here.
National average
Nonprofit hospitals: $3,449
For-profit hospitals: $2,623
State/local government hospitals: $3,089
Alabama
Nonprofit hospitals: $2,009
For-profit hospitals: $1,649
State/local government hospitals: $2,093
Alaska
Nonprofit hospitals: $3,097
For-profit hospitals: $4,542
State/local government hospitals: $1,536
Arizona
Nonprofit hospitals: $3,620
For-profit hospitals: $2,795
State/local government hospitals: $2,963
Arkansas
Nonprofit hospitals: $2,059
For-profit hospitals: $2,070
State/local government hospitals: $3,058
California
Nonprofit hospitals: $5,081
For-profit hospitals: $3,074
State/local government hospitals: $4,948
Colorado
Nonprofit hospitals: $4,118
For-profit hospitals: $3,826
State/local government hospitals: $2,802
Connecticut
Nonprofit hospitals: $3,567
For-profit hospitals: $2,561
State/local government hospitals: $5,305
Delaware
Nonprofit hospitals: $3,522
For-profit hospitals: $1,809
State/local government hospitals: N/A
District of Columbia
Nonprofit hospitals: $4,818
For-profit hospitals: $3,895
State/local government hospitals: N/A
Florida
Nonprofit hospitals: $3,382
For-profit hospitals: $2,487
State/local government hospitals: $2,889
Georgia
Nonprofit hospitals: $2,609
For-profit hospitals: $2,677
State/local government hospitals: $1,138
Hawaii
Nonprofit hospitals: $3,713
For-profit hospitals: N/A
State/local government hospitals: $1,323
Idaho
Nonprofit hospitals: $5,455
For-profit hospitals: $3,279
State/local government hospitals: $2,013
Illinois
Nonprofit hospitals: $3,154
For-profit hospitals: $3,356
State/local government hospitals: $3,799
Indiana
Nonprofit hospitals: $3,612
For-profit hospitals: $3,080
State/local government hospitals: $1,953
Iowa
Nonprofit hospitals: $1,894
For-profit hospitals: $1,779
State/local government hospitals: $2,275
Kansas
Nonprofit hospitals: $2,556
For-profit hospitals: $2,932
State/local government hospitals: $2,656
Kentucky
Nonprofit hospitals: $2,963
For-profit hospitals: $3,210
State/local government hospitals: $3,267
Louisiana
Nonprofit hospitals: $2,896
For-profit hospitals: $2,590
State/local government hospitals: $2,349
Maine
Nonprofit hospitals: $3,100
For-profit hospitals: $654
State/local government hospitals: $1,316
Maryland
Nonprofit hospitals: $3,803
For-profit hospitals: $1,897
State/local government hospitals: N/A
Massachusetts
Nonprofit hospitals: $4,184
For-profit hospitals: $2,750
State/local government hospitals: $2,818
Michigan
Nonprofit hospitals: $2,790
For-profit hospitals: $2,791
State/local government hospitals: $1,231
Minnesota
Nonprofit hospitals: $3,258
For-profit hospitals: N/A
State/local government hospitals: $2,366
Mississippi
Nonprofit hospitals: $1,227
For-profit hospitals: $2,075
State/local government hospitals: $1,481
Missouri
Nonprofit hospitals: $3,049
For-profit hospitals: $2,439
State/local government hospitals: $2,385
Montana
Nonprofit hospitals: $2,418
For-profit hospitals: $3,490
State/local government hospitals: $568
Nebraska
Nonprofit hospitals: $3,001
For-profit hospitals: $4,279
State/local government hospitals: $1,846
Nevada
Nonprofit hospitals: $2,904
For-profit hospitals: $2,031
State/local government hospitals: $3,063
New Hampshire
Nonprofit hospitals: $3,474
For-profit hospitals: $2,820
State/local government hospitals: N/A
New Jersey
Nonprofit hospitals: $3,826
For-profit hospitals: $2,599
State/local government hospitals: $2,651
New Mexico
Nonprofit hospitals: $3,069
For-profit hospitals: $4,192
State/local government hospitals: $3,789
New York
Nonprofit hospitals: $4,265
For-profit hospitals: N/A
State/local government hospitals: $3,894
North Carolina
Nonprofit hospitals: $3,186
For-profit hospitals: $2,463
State/local government hospitals: $2,623
North Dakota
Nonprofit hospitals: $3,425
For-profit hospitals: $3,217
State/local government hospitals: N/A
Ohio
Nonprofit hospitals: $3,710
For-profit hospitals: $2,366
State/local government hospitals: $3,983
Oklahoma
Nonprofit hospitals: $2,586
For-profit hospitals: $2,794
State/local government hospitals: $2,196
Oregon
Nonprofit hospitals: $4,147
For-profit hospitals: $3,544
State/local government hospitals: $5,881
Pennsylvania
Nonprofit hospitals: $3,268
For-profit hospitals: $2,589
State/local government hospitals: $1,276
Rhode Island
Nonprofit hospitals: $3,469
For-profit hospitals: N/A
State/local government hospitals: N/A
South Carolina
Nonprofit hospitals: $2,861
For-profit hospitals: $1,906
State/local government hospitals: $3,116
South Dakota
Nonprofit hospitals: $2,023
For-profit hospitals: $4,967
State/local government hospitals: $748
Tennessee
Nonprofit hospitals: $3,432
For-profit hospitals: $2,451
State/local government hospitals: $2,277
Texas
Nonprofit hospitals: $3,550
For-profit hospitals: $2,417
State/local government hospitals: $4,046
Utah
Nonprofit hospitals: $4,710
For-profit hospitals: $3,976
State/local government hospitals: $4,070
Vermont
Nonprofit hospitals: $3,422
For-profit hospitals: N/A
State/local government hospitals: N/A
Virginia
Nonprofit hospitals: $3,152
For-profit hospitals: $2,809
State/local government hospitals: $4,866
Washington
Nonprofit hospitals: $4,127
For-profit hospitals: $6,070
State/local government hospitals: $4,501
West Virginia
Nonprofit hospitals: $2,624
For-profit hospitals: $1,265
State/local government hospitals: $1,348
Wisconsin
Nonprofit hospitals: $2,837
For-profit hospitals: $3,082
State/local government hospitals: $2,775
Wyoming
Nonprofit hospitals: $3,400
For-profit hospitals: $4,833
State/local government hospitals: $2,041
At the Becker's 11th Annual IT + Revenue Cycle Conference: The Future of AI & Digital Health, taking place September 14–17 in Chicago, healthcare executives and digital leaders from across the country will come together to explore how AI, interoperability, cybersecurity, and revenue cycle innovation are transforming care delivery, strengthening financial performance, and driving the next era of digital health. Apply for complimentary registration now.