7 health systems naming revenue cycle vice presidents

Advertisement
By: Andrew Cass

Here are seven health systems that have made revenue cycle vice president hires in 2025: 

1. West Orange, N.J.-based RWJBarnabas Health named Christy Pehanich assistant vice president of revenue cycle process improvement. 

2. Nashua-based Southern New Hampshire Health named John Maschger vice president of revenue cycle. 

3. St. Louis-based Ascension named Sarah Cole vice president of national net revenue management.

4. Charlotte, N.C.-based Novant Health named Arjun Bhatia vice president of revenue cycle transformation and Misty Brackett vice president of consolidated business office.

5. Winchester, Va.-based Valley Health named Craig Connors vice president of revenue cycle and payer relations.

6. Reno, Nev.-based Renown Health named Amanda de los Reyes vice president of revenue cycle. 

7. Chattanooga, Tenn.-based Erlanger Health System named Chris Spady senior vice president of revenue cycle.

How Health Systems are Scaling Leader Standard Work on the Frontline

Recommended Live Webinar on Mar 19, 2026 1:00 PM - 2:00 PM CST

Advertisement

Next Up in Executive Moves

Advertisement