7 health systems naming revenue cycle vice presidents

Here are seven health systems that have made revenue cycle vice president hires in 2025:
1. West Orange, N.J.-based RWJBarnabas Health named Christy Pehanich assistant vice president of revenue cycle process improvement.
2. Nashua-based Southern New Hampshire Health named John Maschger vice president of revenue cycle.
3. St. Louis-based Ascension named Sarah Cole vice president of national net revenue management.
4. Charlotte, N.C.-based Novant Health named Arjun Bhatia vice president of revenue cycle transformation and Misty Brackett vice president of consolidated business office.
5. Winchester, Va.-based Valley Health named Craig Connors vice president of revenue cycle and payer relations.
6. Reno, Nev.-based Renown Health named Amanda de los Reyes vice president of revenue cycle.
7. Chattanooga, Tenn.-based Erlanger Health System named Chris Spady senior vice president of revenue cycle.