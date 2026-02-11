The 28 hospitals fined for price transparency violations, by state

CMS has fined 28 hospitals in 16 states and Puerto Rico for alleged price transparency violations.
Here are the hospitals that have been fined, by state or territory:
Alabama (2)
- D.W. McMillan Memorial Hospital (Brewton)
- Hill Hospital of Sumter County (York)
Arkansas (2)
- Arkansas Methodist Medical Center (Paragould)
- Fulton County Hospital (Salem)
California (1)
- West Covina Medical Center
Florida (2)
- Jackson Memorial Hospital (Miami)
- UF Health North (Jacksonville)
Georgia (2)
- Northside Hospital Atlanta
- Northside Hospital Cherokee (Canton)
Illinois (1)
- Community First Medical Center (Chicago)
Indiana (1)
- Pinnacle Hospital (Crown Point)
Louisiana (3)
- Community Care Hospital (New Orleans)
- Northlake Behavioral Health System (Mandeville)
- Southeast Regional Medical Center (Kentwood)
Maryland (1)
- Holy Cross Hospital (Silver Spring)
Minnesota (1)
- CCM Health (Montevideo)
New Hampshire (1)
- Frisbie Memorial Hospital (Rochester)
New Jersey (1)
- Lawrence Rehabilitation Hospital (Brick)
New York (1)
- Samaritan Hospital-Albany Memorial Campus
North Carolina (1)
- Betsy Johnson Hospital (Dunn)
Pennsylvania (1)
- Bucktail Medical Center (Renovo)
Puerto Rico (2)
- Doctors’ Center Hospital Bayamón
- Hospital General Castañer (Lares)
Texas (5)
- Baytown Medical Center
- Falls Community Hospital and Clinic (Marlin)
- First Surgical Hospital (Bellaire)
- Kell West Regional Hospital (Wichita Falls)
- West Chase Houston Hospital