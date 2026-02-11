The 28 hospitals fined for price transparency violations, by state

By: Andrew Cass

CMS has fined 28 hospitals in 16 states and Puerto Rico for alleged price transparency violations.

Here are the hospitals that have been fined, by state or territory:

Alabama (2)

  • D.W. McMillan Memorial Hospital (Brewton)
  • Hill Hospital of Sumter County (York)

Arkansas (2)

  • Arkansas Methodist Medical Center (Paragould)
  • Fulton County Hospital (Salem)

California (1)

  • West Covina Medical Center

Florida (2)

  • Jackson Memorial Hospital (Miami)
  • UF Health North (Jacksonville)

Georgia (2)

  • Northside Hospital Atlanta
  • Northside Hospital Cherokee (Canton)

Illinois (1)

  • Community First Medical Center (Chicago)

Indiana (1)

  • Pinnacle Hospital (Crown Point)

Louisiana (3)

  • Community Care Hospital (New Orleans)
  • Northlake Behavioral Health System (Mandeville)
  • Southeast Regional Medical Center (Kentwood)

Maryland (1)

  • Holy Cross Hospital (Silver Spring)

Minnesota (1)

  • CCM Health (Montevideo)

New Hampshire (1)

  • Frisbie Memorial Hospital (Rochester)

New Jersey (1)

  • Lawrence Rehabilitation Hospital (Brick)

New York (1)

  • Samaritan Hospital-Albany Memorial Campus

North Carolina (1)

  • Betsy Johnson Hospital (Dunn)

Pennsylvania (1)

  • Bucktail Medical Center (Renovo)

Puerto Rico (2)

  • Doctors’ Center Hospital Bayamón
  • Hospital General Castañer (Lares)

Texas (5)

  • Baytown Medical Center
  • Falls Community Hospital and Clinic (Marlin)
  • First Surgical Hospital (Bellaire)
  • Kell West Regional Hospital (Wichita Falls)
  • West Chase Houston Hospital

