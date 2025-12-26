8 drugs in shortage

By: Ella Jeffries

Here are eight recent drug shortages and discontinuations, according to the FDA’s drug supply databases:

  1. Spironolactone tablet: Pfizer has discontinued manufacturing Aldactone tablets in both 25 milligram and 100 milligram formulations. Spironolactone is a cardiovascular medication.
  2. Doxercalciferol injection: Sanofi-Aventis U.S. has discontinued all formulations of Hectorol injection, an endocrinology medication. This includes 4 micrograms/2 milliliters, 2 micrograms, and a multiple-dose vial of 4 micrograms/2 milliliters.
  3. Hydroxocobalamin injection: BTG International’s Cyanokit, a 5 gram/250 milliliter injection, remains in limited supply. Teva Pharmaceuticals’ 1,000 microgram/milliliter, 30 milliliter multidose vial is unavailable until June 2026. The drug is used in the treatment of vitamin B12 deficiency and cyanide poisoning.
  4. Carbamazepine capsule, extended release: Takeda Pharmaceuticals has discontinued manufacturing Carbatrol extended-release capsules in 100 milligram, 200 milligram, and 300 milligram strengths. The medication is used in the treatment of epilepsy and other neurologic conditions.
  5. Sodium acetate injection: Several manufacturers continue to report shortages of sodium acetate injection, a medication used in critical care and total parenteral nutrition. While products remain available from Fresenius Kabi, Hikma, Hospira (a Pfizer company), and Milla Pharmaceuticals, availability varies by presentation.
  6. Morphine sulfate tablet: Upsher-Smith Laboratories has discontinued morphine sulfate tablets in 15 milligram and 30 milligram strengths. The drug is used for pain management.
  7. Mirikizumab-mrkz injection: Eli Lilly has discontinued two 100 milligram/1 milliliter injection formulations of Omvoh, a gastroenterology drug. Distribution will end Jan. 5, 2026, or April 2026, depending on the presentation. A 200 milligram/2 milliliter presentation remains available.
  8. Acetaminophen; oxycodone hydrochloride tablet: Endo Pharmaceuticals has discontinued several strengths of combination tablets, including 325 milligram/2.5 milligram, 5 milligram, 7.5 milligram, and 10 milligram formulations. The medication is used in pain management.

