8 drugs in shortage

Here are eight recent drug shortages and discontinuations, according to the FDA’s drug supply databases:
- Spironolactone tablet: Pfizer has discontinued manufacturing Aldactone tablets in both 25 milligram and 100 milligram formulations. Spironolactone is a cardiovascular medication.
- Doxercalciferol injection: Sanofi-Aventis U.S. has discontinued all formulations of Hectorol injection, an endocrinology medication. This includes 4 micrograms/2 milliliters, 2 micrograms, and a multiple-dose vial of 4 micrograms/2 milliliters.
- Hydroxocobalamin injection: BTG International’s Cyanokit, a 5 gram/250 milliliter injection, remains in limited supply. Teva Pharmaceuticals’ 1,000 microgram/milliliter, 30 milliliter multidose vial is unavailable until June 2026. The drug is used in the treatment of vitamin B12 deficiency and cyanide poisoning.
- Carbamazepine capsule, extended release: Takeda Pharmaceuticals has discontinued manufacturing Carbatrol extended-release capsules in 100 milligram, 200 milligram, and 300 milligram strengths. The medication is used in the treatment of epilepsy and other neurologic conditions.
- Sodium acetate injection: Several manufacturers continue to report shortages of sodium acetate injection, a medication used in critical care and total parenteral nutrition. While products remain available from Fresenius Kabi, Hikma, Hospira (a Pfizer company), and Milla Pharmaceuticals, availability varies by presentation.
- Morphine sulfate tablet: Upsher-Smith Laboratories has discontinued morphine sulfate tablets in 15 milligram and 30 milligram strengths. The drug is used for pain management.
- Mirikizumab-mrkz injection: Eli Lilly has discontinued two 100 milligram/1 milliliter injection formulations of Omvoh, a gastroenterology drug. Distribution will end Jan. 5, 2026, or April 2026, depending on the presentation. A 200 milligram/2 milliliter presentation remains available.
- Acetaminophen; oxycodone hydrochloride tablet: Endo Pharmaceuticals has discontinued several strengths of combination tablets, including 325 milligram/2.5 milligram, 5 milligram, 7.5 milligram, and 10 milligram formulations. The medication is used in pain management.