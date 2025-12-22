Amazon’s pay for 12 health tech jobs

Amazon continues to hire for its healthcare businesses, from AI experts to revenue cycle specialists.
Here are 12 healthcare-related jobs the tech giant is advertising this month (along with their annual base pay ranges):
1. Senior Software Development Manager, Amazon Web Services Healthcare AI: $198,100 to $342,300
2. Global Account Manager, Healthcare and Life Sciences: $153,000 to $252,900
3. Senior Data Scientist, Special Projects: $143,300 to $247,600
4. Clinical Specialist Manager, Amazon Web Services Healthcare AI: $114,500 to $197,800
5. Pharmacy Manager, Amazon Pharmacy: $108,000 to $178,600
6. Senior Pharmacy Operations Engineer, Pharmacy Engineering Services: $107,600 to $177,900
7. Staff Pharmacist, Fulfillment, Amazon Pharmacy: $103,800 to $161,000
8. Business Intelligence Engineer, Healthcare, Finance Operations, Global Data Analytics: $89,600 to $185,000
9. Revenue Cycle Manager, Healthcare Financial Operations: $85,900 to $179,500
10. Operations Manager, National Primary Care, One Medical: $68,500 to $113,200
11. Senior Business Analyst, Healthcare, Finance Operations, Global Data Analytics: $66,900 to $143,100
12. Accounts Receivable Representative, Amazon Health Revenue Cycle: $31,200 to $62,600