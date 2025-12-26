The top-recommended hospitals in every state

Mackenzie Bean

Becker’s has compiled a list of the hospitals patients are most likely to recommend in every state using Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems data from CMS.

CMS shares 10 HCAHPS star ratings based on publicly reported HCAHPS measures. The recommended hospital star rating is based on patients’ responses to the question, “Would you recommend this hospital to your friends and family?” Hospitals must have at least 100 completed HCAHPS surveys in a four-quarter period to be eligible for a star rating. Learn more about the methodology here.

The star rating is based on survey data collected from hospital patients in 2024. The figures are from CMS’ Provider Data Catalog and were released Nov. 26. Asterisks denote that CMS included a footnote about the organization’s data, which are summarized below. 

The hospitals that received five stars for patient recommendations in every state:

Alabama

Citizens Baptist Medical Center (Talladega)

Fayette Medical Center 

Highlands Medical Center (Scottsboro)

Jack Hughston Memorial Hospital (Phenix City)

Lake Martin Community Hospital (Dadeville)

Lakeland Community Hospital (Haleyville)

North Baldwin Infirmary (Bay Minette)

St. Vincent’s St. Clair (Pell City)**

Troy Regional Medical Center

Alaska

673rd Medical Group (Joint Base Elmendorf-Richardson)

Bartlett Regional Hospital (Juneau)

PeaceHealth Ketchikan Medical Center

South Peninsula Hospital (Homer)

Arizona

Arizona Orthopedic and Surgical Specialty Hospital (Phoenix)

Arizona Spine and Joint Hospital (Mesa)

Banner Goldfield Medical Center (Apache Junction)

Mayo Clinic Hospital (Phoenix)

Mount Graham Regional Medical Center (Safford)

Phoenix Indian Medical Center

VA Northern Arizona Healthcare System (Prescott)

Western Regional Medical Center (Goodyear)

White Mountain Regional Medical Center (Springerville)

Arkansas

Arkansas Heart Hospital (Little Rock)

Arkansas Heart Hospital-Encore (Bryant)

Arkansas Surgical Hospital (North Little Rock)

Fayetteville Arkansas VA Medical Center

Howard Memorial Hospital (Nashville)

Piggott Community Hospital (Piggott)

Siloam Springs Regional Hospital

California

60th Medical Group (Travis Air Force Base)

Adventist Health Tehachapi Valley (Tehachapi)

Docs Surgical Hospital (Los Angeles)

Fairchild Medical Center (Yreka)

Fresno Surgical Hospital (Fresno)

Hoag Orthopedic Institute (Irvine)

Mammoth Hospital (Mammoth Lakes)

Mark Twain Medical Center (San Andreas)

Mendocino Coast District Hospital (Fort Bragg)

Mercy Medical Center of Mount Shasta (Mount Shasta)

Naval Medical Center San Diego

Palo Alto VA Medical Center

Providence Redwood Memorial Hospital (Fortuna)

San Francisco VA Medical Center

Scripps Green Hospital (La Jolla)

Sharp Coronado Hospital and Healthcare Center (Coronado)

Sonoma Valley Hospital 

Sutter Amador Hospital (Jackson)

Sutter Maternity & Surgery Center of Santa Cruz

Tahoe Forest Hospital (Truckee)

Colorado

Animas Surgical Hospital (Durango)

Aspen Valley Hospital 

Evans Army Community Hospital (Fort Carson)

Grand Junction VA Medical Center

Southwest Memorial Hospital (Cortez)

St. Anthony Summit Medical Center (Frisco)

St. Thomas More Hospital (Canon City)

VA Eastern Colorado Healthcare System (Aurora)

Connecticut

Sharon Hospital

Florida

96th Medical Group (Eglin Air Force Base)

Gulf Breeze Hospital 

HCA Florida Twin Cities Hospital (Niceville)

Mease Dunedin Hospital 

Georgia

AdventHealth Murray (Chatsworth)

Dwight Eisenhower Army Medical Center (Fort Gordon)

Evans Memorial Hospital (Claxton)

Higgins General Hospital (Bremen)

Jefferson Hospital (Louisville)

Martin Army Community Hospital (Fort Benning)

Memorial Health Meadows Hospital (Vidalia)

Northeast Georgia Medical Center Lumpkin (Dahlonega)

Optim Medical Center-Tattnall (Reidsville)

Southeast Georgia Health System–Camden Campus (Saint Marys)

Southeastern Regional Medical Center (Newnan)

St. Mary’s Good Samaritan Hospital (Greensboro)

Upson Regional Medical Center (Thomaston)

Wellstar West Georgia Medical Center (LaGrange)

Hawaii

Tripler Army Medical Center (Fort Shafter)

Kauai Veterans Memorial Hospital (Waimea)

Idaho

Boise VA Medical Center

Bonner General Hospital (Sandpoint)

Gritman Medical Center (Moscow)

St. Luke’s Elmore Medical Center (Mountain Home)

St. Luke’s McCall

St. Luke’s Regional Medical Center (Boise)

St. Luke’s Wood River Medical Center (Ketchum)

Treasure Valley Hospital (Boise)

Illinois

Alton Memorial Hospital

Carle Hoopeston Regional Health Center

Crawford Memorial Hospital (Robinson)

Deaconess Illinois Crossroads (Mount Vernon)

Gibson Community Hospital (Gibson City)

Hammond Henry Hospital (Geneseo)

HSHS St. Joseph’s Hospital (Breese)
Jersey Community Hospital (Jerseyville)

Marion VA Medical Center

Memorial Hospital (Carthage)

Midwest Medical Center (Galena)

Midwestern Region Med Center (Zion)

Morris Hospital & Healthcare Centers

OSF Holy Family Medical Center (Monmouth)

OSF Saint Paul Medical Center (Mendota)

Paris Community Hospital

Red Bud Regional Hospital

St. Joseph Memorial Hospital (Murphysboro)

St. Joseph’s Hospital (Highland)

Taylorville Memorial Hospital

Indiana

Adams Memorial Hospital (Decatur)

Bluffton Regional Medical Center (Bluffton)

Community Hospital East (Indianapolis)

Community Hospital of Bremen 

Decatur County Memorial Hospital (Greensburg)

Dukes Memorial Hospital (Peru)

Franciscan Health Crawfordsville

Franciscan Health Orthopedic Hospital Carmel

Greene County General Hospital (Linton)

Hancock Regional Hospital (Greenfield)

Hendricks Regional Health (Danville)

Memorial Hospital and Health Care Center (Jasper)

OrthoIndy Hospital (Indianapolis)

Parkview Wabash Hospital

Pinnacle Hospital (Crown Point)

St. Vincent Heart Center (Carmel)**

Unity Physicians Hospital (Mishawaka)

Woodlawn Hospital (Rochester)

Iowa

Burgess Health Center (Onawa)

Compass Memorial Healthcare (Marengo)

Iowa Specialty Hospital-Belmond

Iowa Specialty Hospital-Clarion 

Jefferson County Health Center (Fairfield)

Kossuth Regional Health Center (Algona)

Lakes Regional Healthcare (Spirit Lake)

Myrtue Medical Center (Harlan)

Orange City Area Health System 

Sioux Center Health 

St. Anthony Regional Hospital & Nursing Home (Carroll)

VA Central Iowa Healthcare System (Des Moines)

Van Diest Medical Center (Webster City)

WinnMed (Decorah)

Kansas

Amberwell Atchison Association 

Citizens Medical Center (Colby)

Clay County Medical Center (Clay Center)

Hiawatha Community Hospital

Irwin Army Community Hospital (Fort Riley)

Kansas City Orthopaedic Institute (Leawood)

Kansas Heart Hospital (Wichita)

Kansas Spine & Specialty Hospital (Wichita)

Kansas Surgery & Recovery Center (Wichita)

Labette Health (Parsons)

Manhattan Surgical Hospital 

Mitchell County Hospital Health Systems (Beloit)

Neosho Memorial Regional Medical Center (Chanute)

Pratt Regional Medical Center 

Republic County Hospital (Belleville)*

Rock Regional Hospital (Derby)

Salina Surgical Hospital 

Stormont Vail Health Flint Hills (Junction City)

Summit Surgical (Hutchinson)

University of Kansas Hospital (Kansas City)

VA Eastern Kansas Healthcare System (Topeka)

Wichita VA Medical Center

Kentucky

Baptist Health LaGrange

Baptist Health Richmond

CHI Saint Joseph Health-Saint Joseph Berea

CHI Saint Joseph Health-Flaget Memorial Hospital (Bardstown)

Ephraim McDowell Fort Logan Hospital (Stanford)

Fleming County Hospital (Flemingsburg)

Harrison Memorial Hospital (Cynthiana)

Lexington VA Medical Center

Manchester Memorial Hospital 

Murray-Calloway County Hospital

Owensboro Health Muhlenberg Community Hospital (Greenville)

Saint Joseph Mount Sterling

Spring View Hospital (Lebanon)

St. Claire Regional Medical Center (Morehead)

The Medical Center at Russellville

Three Rivers Medical Center (Louisa)

Louisiana

Avala (Covington)

CHRISTUS Central Louisiana Surgical Hospital (Alexandria)

Citizens Medical Center (Columbia)

Claiborne Memorial Medical Center (Homer)

Cypress Pointe Surgical Hospital (Hammond)

Lafayette Surgical Specialty Hospital

Leonard J. Chabert Medical Center (Houma)

Ochsner American Legion Hospital (Jennings)

Ochsner St. Anne General Hospital (Raceland)

Ochsner St. Martin Hospital (Breaux Bridge)

Ochsner University Hospital and Clinics (Lafayette)

Our Lady of the Angels Hospital (Bogalusa)

St. Charles Parish Hospital (Luling)

St. Tammany Parish Hospital (Covington)

The Spine Hospital of Louisiana (Baton Rouge)

Maine

Houlton Regional Hospital (Houlton)

LincolnHealth (Damariscotta)

MaineHealth Pen Bay Hospital (Rockport)

MaineHealth Stephens Hospital (Norway)

MaineHealth Waldo Hospital (Belfast)

Mount Desert Island Hospital (Bar Harbor)

Northern Light Mercy Hospital (Portland)

Northern Maine Medical Center (Fort Kent)

St. Joseph Hospital (Bangor)

Togus VA Medical Center (Augusta)

York Hospital 

Massachusetts

Fairview Hospital (Great Barrington)

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Boston)

Martha’s Vineyard Hospital Inc (Oak Bluffs)

New England Baptist Hospital (Boston)

Tufts Medical Center (Boston)

VA Boston Healthcare System-Jamaica Plain

Michigan

Bell Hospital (Ishpeming)

Bronson Lakeview Hospital (Paw Paw)

Charlevoix Area Hospital

Chelsea Hospital 

Corewell Health Gerber Hospital (Fremont)

Corewell Health Ludington Hospital (Ludington)

Hillsdale Hospital 

Holland Community Hospital 

Karmanos Cancer Center (Detroit)

McLaren Thumb Region (Bad Axe)

Mercy Health Lakeshore Campus (Shelby)

MyMichigan Medical Center Alpena

MyMichigan Medical Center Clare 

MyMichigan Medical Center Gladwin 

MyMichigan Medical Center Midland 

Oaklawn Hospital (Marshall)

Sparrow Carson Hospital (Carson City)

Sparrow Clinton Hospital (Saint Johns)

Sparrow Ionia Hospital

UP Health System Portage (Hancock)

University of Michigan Health-Sparrow Eaton (Charlotte)

University of Michigan Health System (Ann Arbor)

VA Ann Arbor Healthcare System

Minnesota

Astera Health (Wadena)

CentraCare Health-Monticello

CentraCare Health System-Sauk Centre 

CHI St. Gabriel’s Hospital (Little Falls)
Chippewa County Hospital (Montevideo)

Community Memorial Hospital (Cloquet)

Cuyuna Regional Medical Center (Crosby)

Glacial Ridge Hospital (Glenwood)

Glencoe Regional Health 

Hutchinson Health 

Lake Region Healthcare Corporation (Fergus Falls)

Lakeview Memorial Hospital (Stillwater)

Mayo Clinic Health System – Fairmont 

Mayo Clinic Health System New Prague 

Mayo Clinic Hospital Rochester

New Ulm Medical Center

Northfield Hospital 

Perham Health 

River’s Edge Hospital & Clinic (St. Peter)

Riverview Hospital (Crookston)

Riverwood Healthcare Center (Aitkin)

Sanford Worthington Medical Center 

St. Joseph’s Area Health Services (Park Rapids)

United Hospital District (Blue Earth)

Welia Health (Mora)

Windom Area Health 

Mississippi

81st Medical Group (Keesler Air Force Base)

Baptist Memorial Hospital-North Mississippi (Oxford)

Baptist Memorial Hospital-Union County (New Albany)

Baptist Memorial Hospital-Golden Triangle (Columbus)

King’s Daughters Medical Center-Brookhaven

North Mississippi Medical Center-Gilmore Amory

VA Gulf Coast Healthcare System (Biloxi)

Missouri

Barnes-Jewish West County Hospital (Creve Coeur)
Columbia VA Medical Center
Cox Barton County Hospital (Lamar)
Cox Monett Hospital
Freeman Neosho Hospital
General Leonard Wood Army Community Hospital (Fort Leonard Wood)
Hedrick Medical Center (Chillicothe)
Lafayette Regional Health Center (Lexington)
Mercy Hospital Aurora
Mercy Hospital Stoddard (Dexter)
Missouri Baptist Sullivan Hospital
Parkland Health Center (Farmington)
Texas County Memorial Hospital (Houston)

Montana

Community Hospital of Anaconda

Holy Rosary Hospital (Miles City)

St. Patrick Hospital (Missoula)

VA Montana Healthcare System (Fort Harrison)

Nebraska

Avera St. Anthony’s Hospital (O’Neill)

Boone County Health Center (Albion)

Brodstone Healthcare (Superior)

CHI Health Midlands (Papillion)

CHI Health Nebraska Heart (Lincoln)

Community Medical Center (Falls City)

Midwest Surgical Hospital (Omaha)

Nebraska Orthopaedic Hospital (Omaha)

Nebraska Spine Hospital (Omaha)

Phelps Memorial Health Center (Holdrege)

St. Francis Memorial Hospital (West Point)

York General Health Care Services 

Nevada

99th Medical Group (Nellis Air Force Base)

Banner Churchill Community Hospital (Fallon)

Carson Valley Health (Gardnerville)

New Hampshire

Alice Peck Day Memorial Hospital (Lebanon)

Exeter Hospital Inc (Exeter)

Frisbie Memorial Hospital (Rochester)

Huggins Hospital (Wolfeboro)

Littleton Regional Healthcare (Littleton)

Memorial Hospital, The (North Conway)

Monadnock Community Hospital (Peterborough)

Speare Memorial Hospital (Plymouth)

New York

Adirondack Medical Center-Saranac Lake

Community Memorial Hospital (Hamilton)

Delaware Valley Hospital (Walton)*

Elizabethtown Community Hospital 

Little Falls Hospital 

Oneida Health Hospital 

St. Anthony Community Hospital (Warwick)

St. Francis Hospital-The Heart Center (Roslyn)

VA Hudson Valley Healthcare System (Montrose)

North Carolina

AdventHealth Hendersonville

Asheville-Oteen VA Medical Center

Atrium Health Lincoln (Lincolnton)

Cape Fear Valley Hoke Hospital (Raeford)

Chatham Hospital (Siler City)

Erlanger Murphy Medical Center (Murphy)

Highlands Cashiers Hospital 

  1. Arthur Dosher Memorial Hospital (Southport)

Naval Medical Center Camp Lejeune 

North Carolina Specialty Hospital (Durham)

Novant Health Medical Park Hospital (Winston-Salem)

St. Luke’s Hospital (Columbus)

The Outer Banks Hospital (Nags Head)

North Dakota

Fargo VA Medical Center

Jamestown Regional Medical Center

Ohio

88th Medical Group (Wright-Patterson Air Force Base)

Ashtabula County Medical Center 

Community Hospitals and Wellness Centers (Bryan)

Crystal Clinic Orthopaedic Center (Akron)

Galion Community Hospital 

Grady Memorial Hospital (Delaware)

Hocking Valley Community Hospital (Logan)

Holzer Medical Center (Gallipolis)

Holzer Medical Center Jackson (Jackson)

Institute for Orthopaedic Surgery (Lima)

Kettering Health Greene Memorial (Xenia)

Kettering Health Troy

Madison Health (London)

Mary Rutan Hospital (Bellefontaine)

McCullough-Hyde Memorial Hospital (Oxford)

Memorial Hospital (Marysville)

Mercer County Joint Township Community Hospital (Coldwater)

Mercy Allen Hospital (Oberlin)

Mercy Health-Defiance Hospital 

Mercy Health-Tiffin Hospital 

Pomerene Hospital (Millersburg)

ProMedica Defiance Regional Hospital 

Selby General Hospital (Marietta)

Southern Ohio Medical Center (Portsmouth)

Surgical Hospital at Southwoods (Youngstown)

UH Regional Hospitals (Chardon)

UHHS Memorial Hospital of Geneva 

University Hospitals Conneaut Medical Center 

Van Wert County Hospital 

Wood County Hospital (Bowling Green)

Wooster Community Hospital 

Wyandot Memorial Hospital (Upper Sandusky)

Oklahoma

Bailey Medical Center (Owasso)

Chickasaw Nation Medical Center (Ada)

Choctaw Nation Health Services Authority (Talihina)

Claremore Indian Hospital

INTEGRIS Miami Hospital (Miami)

Lakeside Women’s Hospital (Oklahoma City)

McBride Orthopedic Hospital (Oklahoma City)

Oklahoma Heart Hospital (Oklahoma City)

Oklahoma Heart Hospital South (Oklahoma City)

Saint Francis Hospital Vinita

Surgical Hospital of Oklahoma (Oklahoma City)

Tulsa Spine & Specialty Hospital 

Oregon

Adventist Health Tillamook

Grande Ronde Hospital (La Grande)

Peace Harbor Medical Center (Florence)

Providence Hood River Memorial Hospital

Samaritan Albany General Hospital

Samaritan Lebanon Community Hospital

Samaritan North Lincoln Hospital (Lincoln City)

St. Anthony Hospital (Pendleton)

St. Charles Medical Center-Bend

Pennsylvania

Advanced Surgical Hospital (Washington)

AHN Wexford Hospital 

Canonsburg General Hospital 

Chan Soon-Shiong Medical Center at Windber 

Chester County Hospital (West Chester)

Clarion Hospital 

Conemaugh Miners Medical Center (Hastings)

Conemaugh Nason Medical Center (Roaring Spring)

Doylestown Hospital 

Geisinger-Bloomsburg Hospital 

Geisinger Jersey Shore Hospital 

Geisinger Lewistown Hospital 

Geisinger Medical Center Muncy 

Geisinger St. Luke’s Hospital (Orwigsburg)

Hospital of University of Pennsylvania (Philadelphia)

James E. Van Zandt VA Medical Center (Altoona)

Lancaster General Hospital 

Lebanon VA Medical Center 

Lehigh Valley Hospital-Dickson City 

OSS Orthopaedic Hospital (York)

Penn Highlands Elk (Saint Marys)

Penn Presbyterian Medical Center (Philadelphia)

Physicians Care Surgical Hospital (Royersford)

Punxsutawney Area Hospital 

Rothman Orthopaedic Specialty Hospital (Bensalem)

St. Luke’s Hospital-Carbon Campus (Lehighton)

St. Luke’s Hospital-Easton Campus

St. Luke’s Miners Memorial Hospital (Coaldale)

St. Luke’s Quakertown Hospital (Quakertown)

Surgical Institute of Reading (Wyomissing)

Titusville Area Hospital 

Troy Community Hospital

UPMC Bedford Memorial (Everett)

UPMC Muncy 

UPMC Passavant (Pittsburgh)

UPMC Somerset 

UPMC Wellsboro 

Pittsburgh VA Medical Center-University Drive

Washington Hospital

WellSpan Waynesboro Hospital

West Penn Hospital (Pittsburgh)

Wilkes Barre VA Medical Center

Rhode Island

Providence VA Medical Center

South County Hospital (Wakefield)

Westerly Hospital

South Carolina

Cherokee Medical Center (Gaffney)

Columbia VA Medical Center

McLeod Health Clarendon (Manning)

McLeod Medical Center-Dillon

Mount Pleasant Hospital

Pelham Medical Center (Greer)

Roper Hospital (Charleston)

Roper St. Francis Hospital-Berkeley (Summerville)

South Dakota

Avera Heart Hospital of South Dakota (Sioux Falls)

Avera Sacred Heart Hospital (Yankton)

Black Hills Surgical Hospital (Rapid City)

Brookings Health System 

Dunes Surgical Hospital (Dakota Dunes)

Sioux Falls Specialty Hospital 

Sioux Falls VA Medical Center

VA Black Hills Healthcare System (Fort Meade)

Tennessee

Baptist Memorial Hospital-Carroll County (Huntingdon)

Baptist Memorial Hospital Tipton (Covington)

Claiborne Medical Center (Tazewell)

Henderson County Community Hospital (Lexington)

Highpoint Health-Riverview With Ascension Saint Thomas (Carthage)

Mountain Home VA Medical Center

Rhea Medical Center (Dayton)

Roane Medical Center (Harriman)

Unity Medical Center (Manchester)

Texas

Baylor Scott & White Heart & Vascular Hospital-Dallas 

Baylor Scott & White Medical Center Pflugerville

Baylor Scott & White Texas Spine & Joint Hospital (Tyler)

Baylor Scott & White The Heart Hospital-Plano 

Brooke Army Medical Center (Fort Sam Houston)

CHI St. Luke’s Health Memorial Livingston (Livingston)

Christus Mother Frances Hospital Sulphur Springs 

Coryell Memorial Hospital (Gatesville)

Darnall Army Medical Center (Fort Cavazos)

Foundation Surgical Hospital of San Antonio

Guadalupe Regional Medical Center (Seguin)

Hill Country Memorial Hospital (Fredericksburg)

Houston Methodist Clear Lake Hospital (Nassau Bay)

Memorial Hermann Houston Physicians Hospital (Webster)

Methodist McKinney Hospital 

North Texas Medical Center (Gainesville)

Permian Regional Medical Center (Andrews)

The Physicians Centre (Bryan)

Quail Creek Surgical Hospital (Amarillo)

South Texas Spine and Surgical Hospital (San Antonio)

Temple VA Medical Center 

Texas Health Harris Methodist Hospital Cleburne 

Texas Health Harris Methodist Hospital Southlake 

Texas Health Harris Methodist Hospital Stephenville

Texas Health Heart & Vascular Hospital Arlington 

Texas Health Hospital Mansfield 

Texas Health Presbyterian Hospital Kaufman 

Texas Institute for Surgery at Presbyterian Hospital (Dallas)

Texas Orthopedic Hospital (Houston)

The Heart Hospital Baylor Denton 

The University of Texas Health Science Center at Tyler

Tops Surgical Specialty Hospital (Houston)

UT Health East Texas Pittsburg Hospital 

UT Health East Texas Quitman Hospital 

VA Amarillo Healthcare System

William Beaumont Army Medical Center (Fort Bliss)

Utah

Cache Valley Hospital (North Logan)

Cedar City Hospital*

Intermountain Health Heber Valley Hospital (Heber City)

Logan Regional Hospital

Sevier Valley Hospital (Richfield)

George E. Wahlen VA Medical Center (Salt Lake City)

Vermont

Copley Hospital (Morrisville)

Northeastern Vermont Regional Hospital (St. Johnsbury)

White River JunctionVA Medical Center 

Virginia

Bon Secours Southampton Memorial Hospital (Franklin)

Buchanan General Hospital (Grundy)

Carilion Franklin Memorial Hospital (Rocky Mount)

Centra Bedford Memorial Hospital 

Clinch Valley Medical Center (Richlands)

Community Memorial Hospital (South Hill)

Fort Belvoir Community Hospital

Hampton VA Medical Center

LewisGale Hospital Alleghany (Low Moor)

LewisGale Hospital Pulaski 

Page Memorial Hospital (Luray)

Riverside Shore Memorial Hospital (Onancock)

Russell County Hospital (Lebanon)

Salem VA Medical Center

Sentara Halifax Regional Hospital (South Boston)

Sentara Williamsburg Regional Medical Center

Shenandoah Memorial Hospital (Woodstock)

Carilion Giles Community Hospital (Pearisburg)

Fort Belvoir Community Hospital 

Inova Fairfax Hospital (Falls Church)

Inova Loudoun Hospital (Leesburg)

Riverside Doctors’ Hospital of Williamsburg

Riverside Walter Reed Hospital (Gloucester)

Sentara Martha Jefferson Hospital (Charlottesville)

Sentara Princess Anne Hospital (Virginia Beach)

University of Virginia Medical Center (Charlottesville)

Washington

Jefferson Healthcare (Port Townsend)

Madigan Army Medical Center (Fort Lewis)

Prosser Memorial Hospital

Pullman Regional Hospital

Spokane VA Medical Center (Spokane)

Tri-State Memorial Hospital (Clarkston)

West Virginia

Beckley VA Medical Center

Boone Memorial Hospital (Madison)

Clarksburg VA Medical Center

Grant Memorial Hospital (Petersburg)

Hampshire Memorial Hospital (Romney)

Huntington VA Medical Center

Jackson General Hospital (Ripley)

Jefferson Medical Center (Ranson)

Martinsburg VA Medical Center

Preston Memorial Hospital (Kingwood)

St. Joseph’s Hospital of Buckhannon

Summersville Regional Medical Center 

Valley Health War Memorial Hospital (Berkeley Springs)

Welch Community Hospital 

Wetzel County Hospital (New Martinsville)

Wisconsin

Amery Hospital & Clinic 

Aspirus Medford Hospital & Clinics

Aurora Medical Center-Manitowoc County (Two Rivers)

Aurora Medical Center-Oshkosh 

Aurora Medical Center-Washington County (Hartford)

Aurora Medical Center-Grafton

Aurora Medical Center-Summit

Aurora Medical Center-Burlington 

Bay Area Medical Center (Marinette)

Black River Memorial Hospital (Black River Falls)

Columbus Community Hospital 

Door County Medical Center (Sturgeon Bay)

Flambeau Hospital (Park Falls)

Froedtert Community Hospital (New Berlin)

Grant Regional Health Center (Lancaster)

Howard Young Medical Center (Woodruff)

Hudson Hospital 

Madison VA Medical Center

Marshfield Medical Center-Minocqua

Mayo Clinic Health System Eau Claire Hospital 

Mayo Clinic Health System Northland (Barron)

Mayo Clinic Health System Oakridge (Osseo)

Midwest Orthopedic Specialty Hospital (Franklin)**

Milwaukee VA Medical Center

OakLeaf Surgical Hospital (Altoona)

Orthopaedic Hospital of Wisconsin (Glendale)

River Falls Area Hospital 

Sauk Prairie Hospital (Prairie du Sac)

Southwest Health Center (Platteville)

Stoughton Hospital 

Tamarack Health Ashland Medical Center 

Tamarack Health Hayward Medical Center 

The Monroe Clinic

ThedaCare Medical Center-Berlin

ThedaCare Medical Center-New London 

Tomah Memorial Hospital 

Upland Hills Health (Dodgeville)

Vernon Memorial Hospital (Viroqua)

Waupun Memorial Hospital 

Westfields Hospital and Clinic (New Richmond)

Western Wisconsin Health (Baldwin)

Wyoming

Cheyenne VA Medical Center

Powell Valley Hospital (Powell)

St. Johns Medical Center (Jackson)

Star Valley Medical Center (Afton)

*There were discrepancies in the data collection process.

**Results are based on partial performance period data due to a CMS-approved exception.

Comments are closed.