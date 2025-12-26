The top-recommended hospitals in every state

Becker’s has compiled a list of the hospitals patients are most likely to recommend in every state using Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems data from CMS.
CMS shares 10 HCAHPS star ratings based on publicly reported HCAHPS measures. The recommended hospital star rating is based on patients’ responses to the question, “Would you recommend this hospital to your friends and family?” Hospitals must have at least 100 completed HCAHPS surveys in a four-quarter period to be eligible for a star rating. Learn more about the methodology here.
The star rating is based on survey data collected from hospital patients in 2024. The figures are from CMS’ Provider Data Catalog and were released Nov. 26. Asterisks denote that CMS included a footnote about the organization’s data, which are summarized below.
The hospitals that received five stars for patient recommendations in every state:
Alabama
Citizens Baptist Medical Center (Talladega)
Fayette Medical Center
Highlands Medical Center (Scottsboro)
Jack Hughston Memorial Hospital (Phenix City)
Lake Martin Community Hospital (Dadeville)
Lakeland Community Hospital (Haleyville)
North Baldwin Infirmary (Bay Minette)
St. Vincent’s St. Clair (Pell City)**
Troy Regional Medical Center
Alaska
673rd Medical Group (Joint Base Elmendorf-Richardson)
Bartlett Regional Hospital (Juneau)
PeaceHealth Ketchikan Medical Center
South Peninsula Hospital (Homer)
Arizona
Arizona Orthopedic and Surgical Specialty Hospital (Phoenix)
Arizona Spine and Joint Hospital (Mesa)
Banner Goldfield Medical Center (Apache Junction)
Mayo Clinic Hospital (Phoenix)
Mount Graham Regional Medical Center (Safford)
Phoenix Indian Medical Center
VA Northern Arizona Healthcare System (Prescott)
Western Regional Medical Center (Goodyear)
White Mountain Regional Medical Center (Springerville)
Arkansas
Arkansas Heart Hospital (Little Rock)
Arkansas Heart Hospital-Encore (Bryant)
Arkansas Surgical Hospital (North Little Rock)
Fayetteville Arkansas VA Medical Center
Howard Memorial Hospital (Nashville)
Piggott Community Hospital (Piggott)
Siloam Springs Regional Hospital
California
60th Medical Group (Travis Air Force Base)
Adventist Health Tehachapi Valley (Tehachapi)
Docs Surgical Hospital (Los Angeles)
Fairchild Medical Center (Yreka)
Fresno Surgical Hospital (Fresno)
Hoag Orthopedic Institute (Irvine)
Mammoth Hospital (Mammoth Lakes)
Mark Twain Medical Center (San Andreas)
Mendocino Coast District Hospital (Fort Bragg)
Mercy Medical Center of Mount Shasta (Mount Shasta)
Naval Medical Center San Diego
Palo Alto VA Medical Center
Providence Redwood Memorial Hospital (Fortuna)
San Francisco VA Medical Center
Scripps Green Hospital (La Jolla)
Sharp Coronado Hospital and Healthcare Center (Coronado)
Sonoma Valley Hospital
Sutter Amador Hospital (Jackson)
Sutter Maternity & Surgery Center of Santa Cruz
Tahoe Forest Hospital (Truckee)
Colorado
Animas Surgical Hospital (Durango)
Aspen Valley Hospital
Evans Army Community Hospital (Fort Carson)
Grand Junction VA Medical Center
Southwest Memorial Hospital (Cortez)
St. Anthony Summit Medical Center (Frisco)
St. Thomas More Hospital (Canon City)
VA Eastern Colorado Healthcare System (Aurora)
Connecticut
Sharon Hospital
Florida
96th Medical Group (Eglin Air Force Base)
Gulf Breeze Hospital
HCA Florida Twin Cities Hospital (Niceville)
Mease Dunedin Hospital
Georgia
AdventHealth Murray (Chatsworth)
Dwight Eisenhower Army Medical Center (Fort Gordon)
Evans Memorial Hospital (Claxton)
Higgins General Hospital (Bremen)
Jefferson Hospital (Louisville)
Martin Army Community Hospital (Fort Benning)
Memorial Health Meadows Hospital (Vidalia)
Northeast Georgia Medical Center Lumpkin (Dahlonega)
Optim Medical Center-Tattnall (Reidsville)
Southeast Georgia Health System–Camden Campus (Saint Marys)
Southeastern Regional Medical Center (Newnan)
St. Mary’s Good Samaritan Hospital (Greensboro)
Upson Regional Medical Center (Thomaston)
Wellstar West Georgia Medical Center (LaGrange)
Hawaii
Tripler Army Medical Center (Fort Shafter)
Kauai Veterans Memorial Hospital (Waimea)
Idaho
Boise VA Medical Center
Bonner General Hospital (Sandpoint)
Gritman Medical Center (Moscow)
St. Luke’s Elmore Medical Center (Mountain Home)
St. Luke’s McCall
St. Luke’s Regional Medical Center (Boise)
St. Luke’s Wood River Medical Center (Ketchum)
Treasure Valley Hospital (Boise)
Illinois
Alton Memorial Hospital
Carle Hoopeston Regional Health Center
Crawford Memorial Hospital (Robinson)
Deaconess Illinois Crossroads (Mount Vernon)
Gibson Community Hospital (Gibson City)
Hammond Henry Hospital (Geneseo)
HSHS St. Joseph’s Hospital (Breese)
Jersey Community Hospital (Jerseyville)
Marion VA Medical Center
Memorial Hospital (Carthage)
Midwest Medical Center (Galena)
Midwestern Region Med Center (Zion)
Morris Hospital & Healthcare Centers
OSF Holy Family Medical Center (Monmouth)
OSF Saint Paul Medical Center (Mendota)
Paris Community Hospital
Red Bud Regional Hospital
St. Joseph Memorial Hospital (Murphysboro)
St. Joseph’s Hospital (Highland)
Taylorville Memorial Hospital
Indiana
Adams Memorial Hospital (Decatur)
Bluffton Regional Medical Center (Bluffton)
Community Hospital East (Indianapolis)
Community Hospital of Bremen
Decatur County Memorial Hospital (Greensburg)
Dukes Memorial Hospital (Peru)
Franciscan Health Crawfordsville
Franciscan Health Orthopedic Hospital Carmel
Greene County General Hospital (Linton)
Hancock Regional Hospital (Greenfield)
Hendricks Regional Health (Danville)
Memorial Hospital and Health Care Center (Jasper)
OrthoIndy Hospital (Indianapolis)
Parkview Wabash Hospital
Pinnacle Hospital (Crown Point)
St. Vincent Heart Center (Carmel)**
Unity Physicians Hospital (Mishawaka)
Woodlawn Hospital (Rochester)
Iowa
Burgess Health Center (Onawa)
Compass Memorial Healthcare (Marengo)
Iowa Specialty Hospital-Belmond
Iowa Specialty Hospital-Clarion
Jefferson County Health Center (Fairfield)
Kossuth Regional Health Center (Algona)
Lakes Regional Healthcare (Spirit Lake)
Myrtue Medical Center (Harlan)
Orange City Area Health System
Sioux Center Health
St. Anthony Regional Hospital & Nursing Home (Carroll)
VA Central Iowa Healthcare System (Des Moines)
Van Diest Medical Center (Webster City)
WinnMed (Decorah)
Kansas
Amberwell Atchison Association
Citizens Medical Center (Colby)
Clay County Medical Center (Clay Center)
Hiawatha Community Hospital
Irwin Army Community Hospital (Fort Riley)
Kansas City Orthopaedic Institute (Leawood)
Kansas Heart Hospital (Wichita)
Kansas Spine & Specialty Hospital (Wichita)
Kansas Surgery & Recovery Center (Wichita)
Labette Health (Parsons)
Manhattan Surgical Hospital
Mitchell County Hospital Health Systems (Beloit)
Neosho Memorial Regional Medical Center (Chanute)
Pratt Regional Medical Center
Republic County Hospital (Belleville)*
Rock Regional Hospital (Derby)
Salina Surgical Hospital
Stormont Vail Health Flint Hills (Junction City)
Summit Surgical (Hutchinson)
University of Kansas Hospital (Kansas City)
VA Eastern Kansas Healthcare System (Topeka)
Wichita VA Medical Center
Kentucky
Baptist Health LaGrange
Baptist Health Richmond
CHI Saint Joseph Health-Saint Joseph Berea
CHI Saint Joseph Health-Flaget Memorial Hospital (Bardstown)
Ephraim McDowell Fort Logan Hospital (Stanford)
Fleming County Hospital (Flemingsburg)
Harrison Memorial Hospital (Cynthiana)
Lexington VA Medical Center
Manchester Memorial Hospital
Murray-Calloway County Hospital
Owensboro Health Muhlenberg Community Hospital (Greenville)
Saint Joseph Mount Sterling
Spring View Hospital (Lebanon)
St. Claire Regional Medical Center (Morehead)
The Medical Center at Russellville
Three Rivers Medical Center (Louisa)
Louisiana
Avala (Covington)
CHRISTUS Central Louisiana Surgical Hospital (Alexandria)
Citizens Medical Center (Columbia)
Claiborne Memorial Medical Center (Homer)
Cypress Pointe Surgical Hospital (Hammond)
Lafayette Surgical Specialty Hospital
Leonard J. Chabert Medical Center (Houma)
Ochsner American Legion Hospital (Jennings)
Ochsner St. Anne General Hospital (Raceland)
Ochsner St. Martin Hospital (Breaux Bridge)
Ochsner University Hospital and Clinics (Lafayette)
Our Lady of the Angels Hospital (Bogalusa)
St. Charles Parish Hospital (Luling)
St. Tammany Parish Hospital (Covington)
The Spine Hospital of Louisiana (Baton Rouge)
Maine
Houlton Regional Hospital (Houlton)
LincolnHealth (Damariscotta)
MaineHealth Pen Bay Hospital (Rockport)
MaineHealth Stephens Hospital (Norway)
MaineHealth Waldo Hospital (Belfast)
Mount Desert Island Hospital (Bar Harbor)
Northern Light Mercy Hospital (Portland)
Northern Maine Medical Center (Fort Kent)
St. Joseph Hospital (Bangor)
Togus VA Medical Center (Augusta)
York Hospital
Massachusetts
Fairview Hospital (Great Barrington)
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Boston)
Martha’s Vineyard Hospital Inc (Oak Bluffs)
New England Baptist Hospital (Boston)
Tufts Medical Center (Boston)
VA Boston Healthcare System-Jamaica Plain
Michigan
Bell Hospital (Ishpeming)
Bronson Lakeview Hospital (Paw Paw)
Charlevoix Area Hospital
Chelsea Hospital
Corewell Health Gerber Hospital (Fremont)
Corewell Health Ludington Hospital (Ludington)
Hillsdale Hospital
Holland Community Hospital
Karmanos Cancer Center (Detroit)
McLaren Thumb Region (Bad Axe)
Mercy Health Lakeshore Campus (Shelby)
MyMichigan Medical Center Alpena
MyMichigan Medical Center Clare
MyMichigan Medical Center Gladwin
MyMichigan Medical Center Midland
Oaklawn Hospital (Marshall)
Sparrow Carson Hospital (Carson City)
Sparrow Clinton Hospital (Saint Johns)
Sparrow Ionia Hospital
UP Health System Portage (Hancock)
University of Michigan Health-Sparrow Eaton (Charlotte)
University of Michigan Health System (Ann Arbor)
VA Ann Arbor Healthcare System
Minnesota
Astera Health (Wadena)
CentraCare Health-Monticello
CentraCare Health System-Sauk Centre
CHI St. Gabriel’s Hospital (Little Falls)
Chippewa County Hospital (Montevideo)
Community Memorial Hospital (Cloquet)
Cuyuna Regional Medical Center (Crosby)
Glacial Ridge Hospital (Glenwood)
Glencoe Regional Health
Hutchinson Health
Lake Region Healthcare Corporation (Fergus Falls)
Lakeview Memorial Hospital (Stillwater)
Mayo Clinic Health System – Fairmont
Mayo Clinic Health System New Prague
Mayo Clinic Hospital Rochester
New Ulm Medical Center
Northfield Hospital
Perham Health
River’s Edge Hospital & Clinic (St. Peter)
Riverview Hospital (Crookston)
Riverwood Healthcare Center (Aitkin)
Sanford Worthington Medical Center
St. Joseph’s Area Health Services (Park Rapids)
United Hospital District (Blue Earth)
Welia Health (Mora)
Windom Area Health
Mississippi
81st Medical Group (Keesler Air Force Base)
Baptist Memorial Hospital-North Mississippi (Oxford)
Baptist Memorial Hospital-Union County (New Albany)
Baptist Memorial Hospital-Golden Triangle (Columbus)
King’s Daughters Medical Center-Brookhaven
North Mississippi Medical Center-Gilmore Amory
VA Gulf Coast Healthcare System (Biloxi)
Missouri
Barnes-Jewish West County Hospital (Creve Coeur)
Columbia VA Medical Center
Cox Barton County Hospital (Lamar)
Cox Monett Hospital
Freeman Neosho Hospital
General Leonard Wood Army Community Hospital (Fort Leonard Wood)
Hedrick Medical Center (Chillicothe)
Lafayette Regional Health Center (Lexington)
Mercy Hospital Aurora
Mercy Hospital Stoddard (Dexter)
Missouri Baptist Sullivan Hospital
Parkland Health Center (Farmington)
Texas County Memorial Hospital (Houston)
Montana
Community Hospital of Anaconda
Holy Rosary Hospital (Miles City)
St. Patrick Hospital (Missoula)
VA Montana Healthcare System (Fort Harrison)
Nebraska
Avera St. Anthony’s Hospital (O’Neill)
Boone County Health Center (Albion)
Brodstone Healthcare (Superior)
CHI Health Midlands (Papillion)
CHI Health Nebraska Heart (Lincoln)
Community Medical Center (Falls City)
Midwest Surgical Hospital (Omaha)
Nebraska Orthopaedic Hospital (Omaha)
Nebraska Spine Hospital (Omaha)
Phelps Memorial Health Center (Holdrege)
St. Francis Memorial Hospital (West Point)
York General Health Care Services
Nevada
99th Medical Group (Nellis Air Force Base)
Banner Churchill Community Hospital (Fallon)
Carson Valley Health (Gardnerville)
New Hampshire
Alice Peck Day Memorial Hospital (Lebanon)
Exeter Hospital Inc (Exeter)
Frisbie Memorial Hospital (Rochester)
Huggins Hospital (Wolfeboro)
Littleton Regional Healthcare (Littleton)
Memorial Hospital, The (North Conway)
Monadnock Community Hospital (Peterborough)
Speare Memorial Hospital (Plymouth)
New York
Adirondack Medical Center-Saranac Lake
Community Memorial Hospital (Hamilton)
Delaware Valley Hospital (Walton)*
Elizabethtown Community Hospital
Little Falls Hospital
Oneida Health Hospital
St. Anthony Community Hospital (Warwick)
St. Francis Hospital-The Heart Center (Roslyn)
VA Hudson Valley Healthcare System (Montrose)
North Carolina
AdventHealth Hendersonville
Asheville-Oteen VA Medical Center
Atrium Health Lincoln (Lincolnton)
Cape Fear Valley Hoke Hospital (Raeford)
Chatham Hospital (Siler City)
Erlanger Murphy Medical Center (Murphy)
Highlands Cashiers Hospital
- Arthur Dosher Memorial Hospital (Southport)
Naval Medical Center Camp Lejeune
North Carolina Specialty Hospital (Durham)
Novant Health Medical Park Hospital (Winston-Salem)
St. Luke’s Hospital (Columbus)
The Outer Banks Hospital (Nags Head)
North Dakota
Fargo VA Medical Center
Jamestown Regional Medical Center
Ohio
88th Medical Group (Wright-Patterson Air Force Base)
Ashtabula County Medical Center
Community Hospitals and Wellness Centers (Bryan)
Crystal Clinic Orthopaedic Center (Akron)
Galion Community Hospital
Grady Memorial Hospital (Delaware)
Hocking Valley Community Hospital (Logan)
Holzer Medical Center (Gallipolis)
Holzer Medical Center Jackson (Jackson)
Institute for Orthopaedic Surgery (Lima)
Kettering Health Greene Memorial (Xenia)
Kettering Health Troy
Madison Health (London)
Mary Rutan Hospital (Bellefontaine)
McCullough-Hyde Memorial Hospital (Oxford)
Memorial Hospital (Marysville)
Mercer County Joint Township Community Hospital (Coldwater)
Mercy Allen Hospital (Oberlin)
Mercy Health-Defiance Hospital
Mercy Health-Tiffin Hospital
Pomerene Hospital (Millersburg)
ProMedica Defiance Regional Hospital
Selby General Hospital (Marietta)
Southern Ohio Medical Center (Portsmouth)
Surgical Hospital at Southwoods (Youngstown)
UH Regional Hospitals (Chardon)
UHHS Memorial Hospital of Geneva
University Hospitals Conneaut Medical Center
Van Wert County Hospital
Wood County Hospital (Bowling Green)
Wooster Community Hospital
Wyandot Memorial Hospital (Upper Sandusky)
Oklahoma
Bailey Medical Center (Owasso)
Chickasaw Nation Medical Center (Ada)
Choctaw Nation Health Services Authority (Talihina)
Claremore Indian Hospital
INTEGRIS Miami Hospital (Miami)
Lakeside Women’s Hospital (Oklahoma City)
McBride Orthopedic Hospital (Oklahoma City)
Oklahoma Heart Hospital (Oklahoma City)
Oklahoma Heart Hospital South (Oklahoma City)
Saint Francis Hospital Vinita
Surgical Hospital of Oklahoma (Oklahoma City)
Tulsa Spine & Specialty Hospital
Oregon
Adventist Health Tillamook
Grande Ronde Hospital (La Grande)
Peace Harbor Medical Center (Florence)
Providence Hood River Memorial Hospital
Samaritan Albany General Hospital
Samaritan Lebanon Community Hospital
Samaritan North Lincoln Hospital (Lincoln City)
St. Anthony Hospital (Pendleton)
St. Charles Medical Center-Bend
Pennsylvania
Advanced Surgical Hospital (Washington)
AHN Wexford Hospital
Canonsburg General Hospital
Chan Soon-Shiong Medical Center at Windber
Chester County Hospital (West Chester)
Clarion Hospital
Conemaugh Miners Medical Center (Hastings)
Conemaugh Nason Medical Center (Roaring Spring)
Doylestown Hospital
Geisinger-Bloomsburg Hospital
Geisinger Jersey Shore Hospital
Geisinger Lewistown Hospital
Geisinger Medical Center Muncy
Geisinger St. Luke’s Hospital (Orwigsburg)
Hospital of University of Pennsylvania (Philadelphia)
James E. Van Zandt VA Medical Center (Altoona)
Lancaster General Hospital
Lebanon VA Medical Center
Lehigh Valley Hospital-Dickson City
OSS Orthopaedic Hospital (York)
Penn Highlands Elk (Saint Marys)
Penn Presbyterian Medical Center (Philadelphia)
Physicians Care Surgical Hospital (Royersford)
Punxsutawney Area Hospital
Rothman Orthopaedic Specialty Hospital (Bensalem)
St. Luke’s Hospital-Carbon Campus (Lehighton)
St. Luke’s Hospital-Easton Campus
St. Luke’s Miners Memorial Hospital (Coaldale)
St. Luke’s Quakertown Hospital (Quakertown)
Surgical Institute of Reading (Wyomissing)
Titusville Area Hospital
Troy Community Hospital
UPMC Bedford Memorial (Everett)
UPMC Muncy
UPMC Passavant (Pittsburgh)
UPMC Somerset
UPMC Wellsboro
Pittsburgh VA Medical Center-University Drive
Washington Hospital
WellSpan Waynesboro Hospital
West Penn Hospital (Pittsburgh)
Wilkes Barre VA Medical Center
Rhode Island
Providence VA Medical Center
South County Hospital (Wakefield)
Westerly Hospital
South Carolina
Cherokee Medical Center (Gaffney)
Columbia VA Medical Center
McLeod Health Clarendon (Manning)
McLeod Medical Center-Dillon
Mount Pleasant Hospital
Pelham Medical Center (Greer)
Roper Hospital (Charleston)
Roper St. Francis Hospital-Berkeley (Summerville)
South Dakota
Avera Heart Hospital of South Dakota (Sioux Falls)
Avera Sacred Heart Hospital (Yankton)
Black Hills Surgical Hospital (Rapid City)
Brookings Health System
Dunes Surgical Hospital (Dakota Dunes)
Sioux Falls Specialty Hospital
Sioux Falls VA Medical Center
VA Black Hills Healthcare System (Fort Meade)
Tennessee
Baptist Memorial Hospital-Carroll County (Huntingdon)
Baptist Memorial Hospital Tipton (Covington)
Claiborne Medical Center (Tazewell)
Henderson County Community Hospital (Lexington)
Highpoint Health-Riverview With Ascension Saint Thomas (Carthage)
Mountain Home VA Medical Center
Rhea Medical Center (Dayton)
Roane Medical Center (Harriman)
Unity Medical Center (Manchester)
Texas
Baylor Scott & White Heart & Vascular Hospital-Dallas
Baylor Scott & White Medical Center Pflugerville
Baylor Scott & White Texas Spine & Joint Hospital (Tyler)
Baylor Scott & White The Heart Hospital-Plano
Brooke Army Medical Center (Fort Sam Houston)
CHI St. Luke’s Health Memorial Livingston (Livingston)
Christus Mother Frances Hospital Sulphur Springs
Coryell Memorial Hospital (Gatesville)
Darnall Army Medical Center (Fort Cavazos)
Foundation Surgical Hospital of San Antonio
Guadalupe Regional Medical Center (Seguin)
Hill Country Memorial Hospital (Fredericksburg)
Houston Methodist Clear Lake Hospital (Nassau Bay)
Memorial Hermann Houston Physicians Hospital (Webster)
Methodist McKinney Hospital
North Texas Medical Center (Gainesville)
Permian Regional Medical Center (Andrews)
The Physicians Centre (Bryan)
Quail Creek Surgical Hospital (Amarillo)
South Texas Spine and Surgical Hospital (San Antonio)
Temple VA Medical Center
Texas Health Harris Methodist Hospital Cleburne
Texas Health Harris Methodist Hospital Southlake
Texas Health Harris Methodist Hospital Stephenville
Texas Health Heart & Vascular Hospital Arlington
Texas Health Hospital Mansfield
Texas Health Presbyterian Hospital Kaufman
Texas Institute for Surgery at Presbyterian Hospital (Dallas)
Texas Orthopedic Hospital (Houston)
The Heart Hospital Baylor Denton
The University of Texas Health Science Center at Tyler
Tops Surgical Specialty Hospital (Houston)
UT Health East Texas Pittsburg Hospital
UT Health East Texas Quitman Hospital
VA Amarillo Healthcare System
William Beaumont Army Medical Center (Fort Bliss)
Utah
Cache Valley Hospital (North Logan)
Cedar City Hospital*
Intermountain Health Heber Valley Hospital (Heber City)
Logan Regional Hospital
Sevier Valley Hospital (Richfield)
George E. Wahlen VA Medical Center (Salt Lake City)
Vermont
Copley Hospital (Morrisville)
Northeastern Vermont Regional Hospital (St. Johnsbury)
White River JunctionVA Medical Center
Virginia
Bon Secours Southampton Memorial Hospital (Franklin)
Buchanan General Hospital (Grundy)
Carilion Franklin Memorial Hospital (Rocky Mount)
Centra Bedford Memorial Hospital
Clinch Valley Medical Center (Richlands)
Community Memorial Hospital (South Hill)
Fort Belvoir Community Hospital
Hampton VA Medical Center
LewisGale Hospital Alleghany (Low Moor)
LewisGale Hospital Pulaski
Page Memorial Hospital (Luray)
Riverside Shore Memorial Hospital (Onancock)
Russell County Hospital (Lebanon)
Salem VA Medical Center
Sentara Halifax Regional Hospital (South Boston)
Sentara Williamsburg Regional Medical Center
Shenandoah Memorial Hospital (Woodstock)
Carilion Giles Community Hospital (Pearisburg)
Fort Belvoir Community Hospital
Inova Fairfax Hospital (Falls Church)
Inova Loudoun Hospital (Leesburg)
Riverside Doctors’ Hospital of Williamsburg
Riverside Walter Reed Hospital (Gloucester)
Sentara Martha Jefferson Hospital (Charlottesville)
Sentara Princess Anne Hospital (Virginia Beach)
University of Virginia Medical Center (Charlottesville)
Washington
Jefferson Healthcare (Port Townsend)
Madigan Army Medical Center (Fort Lewis)
Prosser Memorial Hospital
Pullman Regional Hospital
Spokane VA Medical Center (Spokane)
Tri-State Memorial Hospital (Clarkston)
West Virginia
Beckley VA Medical Center
Boone Memorial Hospital (Madison)
Clarksburg VA Medical Center
Grant Memorial Hospital (Petersburg)
Hampshire Memorial Hospital (Romney)
Huntington VA Medical Center
Jackson General Hospital (Ripley)
Jefferson Medical Center (Ranson)
Martinsburg VA Medical Center
Preston Memorial Hospital (Kingwood)
St. Joseph’s Hospital of Buckhannon
Summersville Regional Medical Center
Valley Health War Memorial Hospital (Berkeley Springs)
Welch Community Hospital
Wetzel County Hospital (New Martinsville)
Wisconsin
Amery Hospital & Clinic
Aspirus Medford Hospital & Clinics
Aurora Medical Center-Manitowoc County (Two Rivers)
Aurora Medical Center-Oshkosh
Aurora Medical Center-Washington County (Hartford)
Aurora Medical Center-Grafton
Aurora Medical Center-Summit
Aurora Medical Center-Burlington
Bay Area Medical Center (Marinette)
Black River Memorial Hospital (Black River Falls)
Columbus Community Hospital
Door County Medical Center (Sturgeon Bay)
Flambeau Hospital (Park Falls)
Froedtert Community Hospital (New Berlin)
Grant Regional Health Center (Lancaster)
Howard Young Medical Center (Woodruff)
Hudson Hospital
Madison VA Medical Center
Marshfield Medical Center-Minocqua
Mayo Clinic Health System Eau Claire Hospital
Mayo Clinic Health System Northland (Barron)
Mayo Clinic Health System Oakridge (Osseo)
Midwest Orthopedic Specialty Hospital (Franklin)**
Milwaukee VA Medical Center
OakLeaf Surgical Hospital (Altoona)
Orthopaedic Hospital of Wisconsin (Glendale)
River Falls Area Hospital
Sauk Prairie Hospital (Prairie du Sac)
Southwest Health Center (Platteville)
Stoughton Hospital
Tamarack Health Ashland Medical Center
Tamarack Health Hayward Medical Center
The Monroe Clinic
ThedaCare Medical Center-Berlin
ThedaCare Medical Center-New London
Tomah Memorial Hospital
Upland Hills Health (Dodgeville)
Vernon Memorial Hospital (Viroqua)
Waupun Memorial Hospital
Westfields Hospital and Clinic (New Richmond)
Western Wisconsin Health (Baldwin)
Wyoming
Cheyenne VA Medical Center
Powell Valley Hospital (Powell)
St. Johns Medical Center (Jackson)
Star Valley Medical Center (Afton)
*There were discrepancies in the data collection process.
**Results are based on partial performance period data due to a CMS-approved exception.