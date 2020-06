25 counties with highest number of recent COVID-19 cases per resident

Counties in Louisiana, Missouri and Arkansas lead the 25 U.S. counties that have reported the highest number of COVID-19 cases from the last two weeks per resident, with cases per 100,000 people.

Data, from The New York Times, was captured June 30.



1. East Carroll, La.

Recent cases: 189

Per 100,000: 2,755

2. McDonald, Mo.

Recent cases: 599

Per 100,000: 2,623

3. Yell, Ark.

Recent cases: 282

Per 100,000: 1,321

4. Sevier, Ark.

Recent cases: 215

Per 100,000: 1,264

5. Chattahoochee, Ga.

Recent cases: 133

Per 100,000: 1,219

6. Hot Spring, Ark.

Recent cases: 385

Per 100,000: 1,140

7. Yuma, Ariz.

Recent cases: 2,428

Per 100,000: 1,136

8. Santa Cruz, Ariz.

Recent cases: 516

Per 100,000: 1,110

9. Lee, Ark.

Recent cases: 96

Per 100,000: 1,084

10. Imperial, Calif.

Recent cases: 1,798

Per 100,000: 992

11. Watonwan, Minn.

Recent cases: 101

Per 100,000: 927

12. Grenada, Miss.

Recent cases: 188

Per 100,000: 906

13. Claiborne, Miss.

Recent cases: 78

Per 100,000: 868

14. McCurtain, Okla.

Recent cases: 278

Per 100,000: 847

15. Hardee, Fla.

Recent cases: 213

Per 100,000: 791

16. Brewster, Texas

Recent cases: 72

Per 100,000: 782

17. Troup, Ga.

Recent cases: 531

Per 100,000: 759

18. Atkinson, Ga.

Recent cases: 62

Per 100,000: 759

19. Bailey, Texas

Recent cases: 53

Per 100,000: 757

20. Galax, Va.

Recent cases: 47

Per 100,000: 741

21. Navajo, Ariz.

Recent cases: 821

Per 100,000: 740

22. Lassen, Calif.

Recent cases: 220

Per 100,000: 720

23. Tift, Ga.

Recent cases: 288

Per 100,000: 709

24. Chicot, Ark.

Recent cases: 71

Per 100,000: 702

25. Dallas, Ala.

Recent cases: 260

Per 100,000: 699

