28 hospital price transparency fines from highest to lowest

Advertisement
By: Andrew Cass

CMS has issued fines to 28 hospitals for alleged price transparency violations.

Here are the fine amounts CMS has levied against those hospitals:

  1. UF Health North (Jacksonville, Fla.): $979,000
  2. Northside Hospital Atlanta: $883,180
  3. Jackson Memorial Hospital (Miami): $871,122
  4. Community First Medical Center (Chicago): $847,740
  5. Holy Cross Hospital (Silver Spring, Md.): $325,710
  6. Arkansas Methodist Medical Center (Paragould): $309,738
  7. Northlake Behavioral Health System (Mandeville, La.): $257,180
  8. Northside Hospital Cherokee (Canton, Ga.): $214,320
  9. Lawrence Rehabilitation Hospital (Brick, N.J.): $120,120
  10. Kell West Regional Hospital (Wichita Falls, Texas): $117,260
  11. Frisbie Memorial Hospital (Rochester, N.H.): $102,660
  12. Doctors’ Center Hospital Bayamón (Puerto Rico): $102,200
  13. Hospital General Castañer (Lares, Puerto Rico): $101,400
  14. Betsy Johnson Hospital (Dunn, N.C.): $99,540
  15. Community Care Hospital (New Orleans): $93,214
  16. Hill Hospital of Sumter County (York, Ala.): $84,216
  17. Bucktail Medical Center (Renovo, Pa.): $75,582
  18. D.W. McMillan Memorial Hospital (Brewton, Ala.): $71,852
  19. Falls Community Hospital and Clinic (Marlin, Texas): $70,560  
  20. Fulton County Hospital (Salem, Ark.): $63,900
  21. First Surgical Hospital (Bellaire, Texas): $62,016
  22. West Covina (Calif.) Medical Center: $59,100
  23. Samaritan Hospital-Albany (N.Y.) Memorial Campus: $56,940
  24. CCM Health (Montevideo, Minn.): $55,611
  25. Pinnacle Hospital (Crown Point, Ind.): $51,615
  26. Baytown (Texas) Medical Center: $50,711
  27. West Chase Houston Hospital: $44,251
  28. Southeast Regional Medical Center (Kentwood, La.): $32,301

Patient perception vs. reality: The role of accreditation in ASC safety

Recommended Whitepaper

Advertisement

Next Up in Financial Management

Advertisement