28 hospital price transparency fines from highest to lowest

CMS has issued fines to 28 hospitals for alleged price transparency violations.
Here are the fine amounts CMS has levied against those hospitals:
- UF Health North (Jacksonville, Fla.): $979,000
- Northside Hospital Atlanta: $883,180
- Jackson Memorial Hospital (Miami): $871,122
- Community First Medical Center (Chicago): $847,740
- Holy Cross Hospital (Silver Spring, Md.): $325,710
- Arkansas Methodist Medical Center (Paragould): $309,738
- Northlake Behavioral Health System (Mandeville, La.): $257,180
- Northside Hospital Cherokee (Canton, Ga.): $214,320
- Lawrence Rehabilitation Hospital (Brick, N.J.): $120,120
- Kell West Regional Hospital (Wichita Falls, Texas): $117,260
- Frisbie Memorial Hospital (Rochester, N.H.): $102,660
- Doctors’ Center Hospital Bayamón (Puerto Rico): $102,200
- Hospital General Castañer (Lares, Puerto Rico): $101,400
- Betsy Johnson Hospital (Dunn, N.C.): $99,540
- Community Care Hospital (New Orleans): $93,214
- Hill Hospital of Sumter County (York, Ala.): $84,216
- Bucktail Medical Center (Renovo, Pa.): $75,582
- D.W. McMillan Memorial Hospital (Brewton, Ala.): $71,852
- Falls Community Hospital and Clinic (Marlin, Texas): $70,560
- Fulton County Hospital (Salem, Ark.): $63,900
- First Surgical Hospital (Bellaire, Texas): $62,016
- West Covina (Calif.) Medical Center: $59,100
- Samaritan Hospital-Albany (N.Y.) Memorial Campus: $56,940
- CCM Health (Montevideo, Minn.): $55,611
- Pinnacle Hospital (Crown Point, Ind.): $51,615
- Baytown (Texas) Medical Center: $50,711
- West Chase Houston Hospital: $44,251
- Southeast Regional Medical Center (Kentwood, La.): $32,301