14 health systems seeking revenue cycle vice presidents

Fourteen hospitals and health systems recently posted job listings seeking revenue cycle vice presidents.
Note: This is not an exhaustive list. Listings were compiled from job-seeker sites.
1. Akron (Ohio) Children’s Hospital seeks a vice president of revenue cycle.
2. Alameda Health System, based in Oakland, Calif., seeks a vice president of revenue cycle.
3. Ardent Health, based in Brentwood, Tenn., seeks a vice president of revenue cycle management.
4. Carewell Health, based in East Orange, N.J., seeks a vice president of revenue cycle.
5. Catholic Health System, based in Buffalo, N.Y., seeks a vice president of revenue cycle.
6. Emory Healthcare, based in Atlanta, seeks a vice president of revenue optimization and reimbursement.
7. Hutchinson (Kan.) Regional Medical Center seeks a vice president of revenue cycle.
8. OSF HealthCare, based in Peoria, Ill., seeks a vice president of revenue integrity.
9. Springfield (Ill.) Clinic, seeks an associate vice president of revenue cycle.
10. Titus Regional Medical Center, based in Mount Pleasant, Texas, seeks a vice president of revenue cycle.
11. Valleywise Health, based in Phoenix, seeks a vice president of revenue cycle.
12. UF Health, based in Gainesville, Fla., seeks a vice president of clinical revenue cycle.
13. University of Miami Health System seeks an assistant vice president of revenue cycle systems.
14. Wellstar Health System, based in Marietta, Ga., seeks an assistant vice president of revenue cycle customer service.