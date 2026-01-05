10 providers seeking RCM talent

Ten hospitals and health systems recently posted job listings seeking revenue cycle management expertise.
Note: This is not an exhaustive list. Listings were compiled from job-seeker sites.
1. BayCare Health System, based in Clearwater, Fla., seeks a senior reimbursement analyst.
2. Beaufort (S.C.) Memorial Hospital seeks a director of revenue cycle.
3. Connecticut Children’s Medical Center, based in Hartford, seeks a senior director of revenue and reimbursement.
4. The Guthrie Clinic, based in Sayre, Pa., seeks a senior director of revenue integrity.
5. Johnson Regional Medical Center, based in Clarksville, Ark., seeks a senior revenue cycle director.
6. Loretto Hospital, based in Chicago, seeks a director of revenue cycle management.
7. Prime Healthcare, based in Ontario, Calif., seeks a corporate director of revenue cycle.
8. Sherman (Texas) Medical Center seeks a director of revenue cycle.
9. UCLA Health, based in Los Angeles, seeks a revenue integrity analyst.
10. University Medical Center of El Paso (Texas) seeks a director of revenue cycle.