Top 100 companies in health tech, per Healthcare Technology Report

Technology is an increasingly important part of healthcare. Market researcher Healthcare Technology Report on Aug. 3 released its list of the top 100 healthcare tech companies of 2022.

The companies specialize in such areas as cloud-based data analytics, supply chain automation and genomics:

1. Novartis

Category: Biotech

2. Stryker

Category: Medical Devices

3. Edwards Lifesciences

Category: Medical Devices

4. Centura Health

Category: Consumer Health Tech

5. Hologic

Category: Medical Devices

6. Access Healthcare

Category: Software & Data

7. CitiusTech

Category: Software & Data

8. Integra LifeSciences

Category: Biotech

9. Jazz Pharmaceuticals

Category: Biotech

10. Axtria

Category: Software & Data

11. Horizon Therapeutics

Category: Biotech

12. Leica Biosystems

Category: Biotech

13. Modere

Category: Consumer Health Tech

14. Penumbra Inc.

Category: Medical Devices

15. Practo

Category: Software & Data

16. Tempus

Category: Biotech

17. Verily

Category: Biotech

18. Carbon Health

Category: Consumer Health Tech

19. Global Healthcare Exchange (GHX)

Category: Software & Data

20. TELUS Health

Category: Software & Data

21. Tandem Diabetes Care

Category: Medical Devices

22. Cue Health

Category: Biotech

23. Certara Health

Category: Software & Data

24. Thrive

Category: Consumer Health Tech

25. Organogenesis

Category: Biotech

26. Alto Pharmacy

Category: Consumer HealthTech

27. Ascom

Category: Software & Data

28. DispatchHealth

Category: Consumer Health Tech

29. Weave

Category: Software & Data

30. Ro

Category: Consumer HealthTech

31. Merative

Category: Software & Data

32. Komodo Health

Category: Software & Data

33. Zynex

Category: Medical Devices

34. Tebra

Category: Software & Data

35. Telstar

Category: Biotech

36. MedGenome

Category: Biotech

37. Wellspect Healthcare

Category: Medical Devices

38. Somatus

Category: Biotech

39. Sophia Genetics

Category: Software & Data

40. Flo Health

Category: Consumer Health Tech

41. H1

Category: Software & Data

42. Intra-Cellular Therapies

Category: Biotech

43. Augmedix

Category: Software & Data

44. DentalMonitoring

Category: Software & Data

45. Meditab

Category: Software & Data

46. Immunocore

Category: Biotech

47. Roivant Sciences

Category: Biotech

48. 98point6

Category: Consumer Health Tech

49. Seven Bridges

Category: Software & Data

50. ExactCare Pharmacy

Category: Consumer Health Tech

51. Helix

Category: Software & Data

52. LeanTaaS

Category: Software & Data

53. Clinical ink

Category: Software & Data

54. InterVenn Biosciences

Category: Biotech

55. Omada Health

Category: Software & Data

56. Quanticate

Category: Software & Data

57. BillionToOne

Category: Biotech

58. Kaia Health

Category: Software & Data

59. Biodesix

Category: Biotech

60. Exagen

Category: Biotech

61. Big Health

Category: Consumer HealthTech

62. Accelerate Diagnostics

Category: Medical Devices

63. Avalon Healthcare Solutions

Category: Software & Data

64. Enable Injections

Category: Medical Devices

65. Pluri Inc.

Category: Biotech

66. Krystal Biotech

Category: Biotech

67. Precision Medical Products

Category: Medical Devices

68. Hallmark Health Care Solutions

Category: Software & Data

69. ImagineSoftware

Category: Software & Data

70. BioIQ

Category: Software & Data

71. Qventus

Category: Software & Data

72. Sino Biological

Category: Biotech

73. Sedera

Category: Consumer Health Tech

74. Sony Biotechnology

Category: Biotech

75. Sotera Health

Category: Biotech

76. Precision Value & Health

Category: Software & Data

77. Intarcia Therapeutics

Category: Biotech

78. Caption Health

Category: Software & Data

79. Transcenta

Category: Biotech

80. Tosoh Bioscience

Category: Biotech

81. Xoran Technologies

Category: Medical Devices

82. Ocimum Biosolutions

Category: Biotech

83. RXNT

Category: Software & Data

84. Providence Medical Technology

Category: Medical Devices

85. Canary Medical

Category: Medical Devices

86. Cynerio

Category: Software & Data

87. Bright.md

Category: Consumer Health Tech

88. Exponent Health

Category: Software & Data

89. HitGen

Category: Biotech

90. OriGen Biomedical

Category: Medical Devices

91. Force Therapeutics

Category: Software & Data

92. Relias Learning

Category: Software & Data

93. D2 Solution

Category: Software & Data

94. renegade.bio

Category: Consumer Health Tech

95. Patagonia Health

Category: Software & Data

96. Lazurite

Category: Medical Devices

97. Vizzia Technologies

Category: Software & Data

98. Commonwealth Diagnostics International

Category: Medical Devices

99. Fisher Wallace Laboratories

Category: Consumer Health Tech

100. XIL Health

Category: Software & Data