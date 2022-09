States ranked by percentage of hospitals complying with price transparency law

An August report from patientrightsadvocate.org found that 16 percent of 2,000 hospitals reviewed are complying with federal price transparency law that went into effect in January 2021.

Here are the states ranked by percentage of hospitals complying with the law:

1. Arizona: 34 percent

t-2. Massachusetts: 33 percent

t-2. Rhode Island: 33 percent

t-2. Utah: 33 percent

t-2. North Carolina: 33 percent

6. Illinois: 32 percent

7. Indiana: 30 percent

t-8. Kentucky: 28 percent

t-8. Nebraska: 28 percent

10. New Hampshire: 27 percent

11. West Virginia: 24 percent

t-12. Mississippi: 23 percent

t-12. North Dakota: 23 percent

t-12. Tennessee: 23 percent

15. Georgia: 22 percent

t-16. Delaware: 21 percent

t-16. Nevada: 21 percent

t-16. Wisconsin: 21 percent

t-19. Florida: 20 percent

t-19. Maryland: 20 percent

t-19. Oregon: 20 percent

t-19. Virginia: 20 percent

23. New Mexico: 19 percent

24. Maine: 18 percent

t-25. Alabama: 16 percent

t-25. Louisiana: 16 percent

t-27. Arkansas: 15 percent

t-27. New Jersey: 15 percent

t-29. California: 14 percent

t-29. Vermont: 14 percent

t-31. Idaho: 12 percent

t-31. Texas: 12 percent

t-33. Minnesota: 10 percent

t-33. Iowa: 10 percent

t-33. Washington: 10 percent

36. New York: 9 percent

t-37. Kansas: 8 percent

t-37. Ohio: 8 percent

t-37. Missouri: 8 percent

40. Pennsylvania: 7 percent

t-41. Oklahoma: 6 percent

t-41. Alaska: 6 percent

t-41. South Carolina: 6 percent

t-44. Michigan: 4 percent

t-44. Montana: 4 percent

46. Colorado: 3 percent

t-47. Connecticut: 0 percent

t-47. Hawaii: 0 percent

t-47. South Dakota: 0 percent

t-47. Wyoming: 0 percent