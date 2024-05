Travel nurse pay by state

Average weekly travel nurse pay in the U.S. in April was $2,333.12, down 1.12% from the previous month, according to data shared with Becker's from Vivian, a healthcare career marketplace.

Here is the average weekly travel nurse pay for each state for April, alongside the percentage difference between April and March.

California

April: $3,101.48

Month-over-month decrease: 2.40%

Alaska

April: $2,928.08

Month-over-month decrease: 1.01%

Minnesota

April: $2,656.19

Month-over-month decrease: 1.61%

New Jersey

April: $2,646.66

Month-over-month decrease: 0.95%

Delaware

April: $2,637.16

Month-over-month decrease: 0.94%

Massachusetts

April: $2,594.06

Month-over-month decrease: 3.23%

New York

April: $2,578.73

Month-over-month decrease: 1.85%

Nevada

April: $2,574.68

Month-over-month decrease: 5.52%

Oregon

April: $2,524.86

Month-over-month decrease: 2.24%

Maine

April: $2,515.83

Month-over-month decrease: 0.48%

Rhode Island

April: $2,504.34

Month-over-month increase: 3.77%

Washington

April: $2,488.95

Month-over-month increase: 0.88%

Wisconsin

April: $2,467.72

Month-over-month decrease: 1.78%

Wyoming

April: $2,457.06

Month-over-month decrease: 0.58%

Hawaii

April: $2,408.36

Month-over-month decrease: 0.06%

North Dakota

April: $2,402.27

Month-over-month decrease: 1.45%

New Hampshire

April: $2,400.65

Month-over-month increase: 1.34%

Arizona

April: $2,384.94

Month-over-month increase: 0.23%

Pennsylvania

April: $2,377.05

Month-over-month decrease: 1.34%

Connecticut

April: $2,372.83

Month-over-month decrease: 0.10%

Utah

April: $2,364.60

Month-over-month decrease: 3.77%

Illinois

April: $2,357.51

Month-over-month decrease: 1.99%

Montana

April: $2,355.60

Month-over-month decrease: 2.89%

South Dakota

April: $2,325.89

Month-over-month decrease: 0.19%

Ohio

April: $2,313.74

Month-over-month decrease: 0.33%

Nebraska

April: $2,311.60

Month-over-month decrease: 2.31%

West Virginia

April: $2,310.28

Month-over-month decrease: 1.96%

Vermont

April: $2,298.50

Month-over-month decrease: 0.93%

Virginia

April: $2,265.84

Month-over-month decrease: 0.69%

Maryland

April: $2,257.34

Month-over-month decrease: 0.97%

Colorado

April: $2,244.15

Month-over-month decrease: 2.50%

Missouri

April: $2,237.78

Month-over-month decrease: 0.08%

Kentucky

April: $2,234.63

Month-over-month decrease: 2.34%

Iowa

April: $2,219.62

Month-over-month decrease: 0.72%

New Mexico

April: $2,205.66

Month-over-month increase: 0.94%

Indiana

April: $2,184.72

Month-over-month decrease: 1.86%

Idaho

April: $2,181.40

Month-over-month increase: 0.01%

Florida

April: $2,167.04

Month-over-month decrease: 1.65%

Kansas

April: $2,162.42

Month-over-month increase: 0.95%

Michigan

April: $2,160.32

Month-over-month decrease: 2.78%

Georgia

April: $2,159.46

Month-over-month decrease: 1.47%

North Carolina

April: $2,132.05

Month-over-month decrease: 1.48%

Louisiana

April: $2,111.66

Month-over-month increase: 0.59%

Texas

April: $2,097.38

Month-over-month increase: 3.17%

Oklahoma

April: $2,091.86

Month-over-month decrease: 0.47%

South Carolina

April: $2,058.51

Month-over-month decrease: 2.19%

Tennessee

April: $1,997.93

Month-over-month decrease: 1.01%

Alabama

April: $1,985.31

Month-over-month decrease: 1.82%

Arkansas

April: $1,961.00

Month-over-month decrease: 3.46%

Mississippi

April: $1,880.22

Month-over-month decrease: 0.30%