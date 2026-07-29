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Becker's Hospital Review | Healthcare News & Analysis
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Capital
Compensation
Transactions & Valuation
Legal & Regulatory
Health IT
Health Information Technology
EHRs
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Digital Health
Innovation
Telehealth
Disruptors
Clinical Care
Patient Safety and Outcomes
Physicians
Nursing
Patient Experience
Care Coordination
Infection Prevention and Control
Public Health
GLP-1s
Supply Chain
Specialties
Oncology
Cardiology
Orthopedics
OR
Post-Acute
Lab
Radiology
Hubs
Rural Healthcare
LeanTaaS Content Hub
NRC Content Hub
Academic Medical Centers Hub
Resources
Webinars & Whitepapers
Podcasts
Featured Content
Lists
Videos
Newsletters
Print Issues
Executive Communities
Events
IT + Revenue Cycle Conference: The Future of AI & Digital Health
14th Annual CEO + CFO Roundtable
Live Events
Virtual Events
3rd Annual Fall Chief Pharmacy Officer Summit
Site Switcher
BHR
Clinical
Health IT
CFO
ASC
Spine
Dental
Payer
Behavioral
Physician
Pharmacy
About
About Becker’s
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Becker’s CXO Advisory Board
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Alan Dubovsky
Vice President and Chief Patient Experience Officer
Cedars-Sinai
Alpa Vyas
Senior Vice President, Chief Patient Experience & Operational Performance Officer
Stanford Health
Cindy Burger, RN
Vice President and Chief Experience Officer
Dayton Children's
Dwight McBee, BSN, RN
Senior Vice President and Chief Experience Officer
RWJ Barnabas
Eddie Borrego
Chief Patient Experience Officer
Jackson Health System
Erica Rubinstein
Vice President of Patient Experience
Mount Sinai Health System
Heather Geisler
Executive Vice President, Chief Brand & Experience Officer
Henry Ford Health
Jennifer Bollinger
Executive Vice President, Chief Consumer & Brand Officer
Sutter Health
Jennifer Jasmine Arfaa PhD, CPXP
Senior Vice President, Chief Patient Experience Officer
Westchester Medical Center Health Network
Jill Mabry
Vice President of Patient Experience
Novant Health
Julia Gaviria
Chief Patient Experience Officer
UCLA Health
Keisha Mullings-Smith
Vice President, Chief Consumer Experience Officer
UChicago Medicine
Linda McHugh
EVP, Chief Experience and People Officer
Hackensack Meridian Health
Rick Evans, MA
Former Chief Experience Officer
NewYork-Presbyterian
Tina Bennett, MPA
Chief Experience Officer
Yale New Haven Health
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